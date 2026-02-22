Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

szabályUkrajnaDániaszigorítorosz-ukrán háború

Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok

Dánia módosítaná az orosz–ukrán háború kitörése után bevezetett speciális védelmi szabályokat, és bizonyos esetekben leállítaná az új tartózkodási engedélyek kiadását az Ukrajnából érkezők számára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 12:14
Ukrán menekült Fotó: AFP
Az Euractiv két, a javaslatot ismerő forrásra hivatkozva arról ír: Koppenhága szigorítani készül az Oroszország elől menekülő ukránok számára létrehozott különleges rendszer feltételein. A portál szerint a lépés illeszkedik abba a szélesebb uniós tendenciába, amelynek keretében több tagállam is felülvizsgálja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok kedvezményes jogosultságait.

Képünk illusztráció – ukrán menekült
Képünk illusztráció – ukrán menekült (Fotó: AFP)

Dánia a 2022-es teljes körű orosz invázió után külön törvényt fogadott el, amely ideiglenes tartózkodási engedélyt biztosított az ukrán állampolgároknak. Ez gyorsított eljárást, valamint azonnali hozzáférést jelentett a munkavállaláshoz, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és integrációs támogatáshoz.

A tervek szerint azonban május közepétől bizonyos csoportok – köztük azok, akik Ukrajnában mozgósítás alá eshetnek – már nem kaphatnának új engedélyt a különleges programban. A már kiadott tartózkodási engedélyek érvényben maradnának.

Az Euractiv felidézi: a dán hatóságok adatai szerint mintegy 65 ezer ember részesült a speciális rendszer nyújtotta lehetőségekben. Azok, akik az új szabályozás alapján kikerülnek a programból, továbbra is kérhetnek tartózkodási vagy menedékjogot a dán bevándorlási szabályok szerinti rendes eljárásban.

Uniós szinten a tagállamok az invázió után aktiválták az Ideiglenes Védelmi Irányelvet, amely az egész EU területén biztosít ideiglenes védelmet a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok számára. Az Európai Bizottság javaslata szerint a rendszer 2027 márciusáig maradhatna hatályban, ugyanakkor a fokozatos kivezetés lehetőségét is vizsgálják.

Dánia ugyanakkor nem vesz részt az EU bel- és igazságügyi együttműködésének teljes körében, így az irányelv alkalmazásában sem érintett közvetlenül. A dán bevándorlási minisztérium az Euractiv megkeresésére nem reagált.

Május közepétől Dánia a különleges program keretében már nem ad ki új tartózkodási engedélyt bizonyos ukrán állampolgároknak, köztük azoknak, akiket Ukrajnában katonai mozgósítás érint. A már kiadott engedélyek érvényben maradnak – tájékoztat a caliber.az. 

Borítókép: Ukrán menekült (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

