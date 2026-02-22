Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok

Az Euractiv két, a javaslatot ismerő forrásra hivatkozva arról ír: Koppenhága szigorítani készül az Oroszország elől menekülő ukránok számára létrehozott különleges rendszer feltételein. A portál szerint a lépés illeszkedik abba a szélesebb uniós tendenciába, amelynek keretében több tagállam is felülvizsgálja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok kedvezményes jogosultságait.

Képünk illusztráció – ukrán menekült (Fotó: AFP)

Dánia a 2022-es teljes körű orosz invázió után külön törvényt fogadott el, amely ideiglenes tartózkodási engedélyt biztosított az ukrán állampolgároknak. Ez gyorsított eljárást, valamint azonnali hozzáférést jelentett a munkavállaláshoz, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és integrációs támogatáshoz.