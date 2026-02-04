DániaSvédországbűnelkövetőmigrációkitoloncolás

Svédország után Dánia is felpörgeti a kitoloncolásokat

Dánia automatikusan kitoloncolja a súlyos bűncselekmények miatt elítélt külföldi állampolgárokat – jelentette be Mette Frederiksen kormányfő. Korábban Svédország is hasonló tervekről számolt be. Koppenhága emellett fokozná az országban illegálisan tartózkodó migránsok ellenőrzését, és nem zárta ki az elektronikus nyomkövető bokabilincs viselésének kötelezővé tételét sem.

Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke Brüsszelben Fotó: Jonathan Raa Forrás: NurPhoto/AFP
Dánia lép: új törvény lép életbe az országban 2026. május 1-jén, amelynek értelmében a hatóságok automatikusan kitoloncolják az erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt legalább egy év szabadságvesztésre ítélt külföldi állampolgárokat. Az intézkedés a súlyos testi sértésért vagy szexuális zaklatásért elítéltekre is kiterjed. Mette Frederiksen miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a törvény minden Dániában tartózkodó külföldire vonatkozik, függetlenül azok hátterétől és származási országától. A törvény hatálya a kisebb bűncselekmények miatt börtönbüntetésre vagy házi őrizetre ítéltekre nem terjed ki.

Rasmus Stoklund dán bevándorlási és integrációs miniszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

Rasmus Stoklund dán bevándorlásügyi miniszter közölte, hogy az elmúlt öt évben 315, az EU-n kívülről érkező külföldi állampolgárt ítéltek egy évnél hosszabb szabadságvesztésre, de egyiküket sem toloncolták ki. A dán Bevándorlásügyi és Integrációs Minisztérium adatai pedig azt jelzik, hogy a külföldi bűnelkövetők mindössze 70%-át toloncolják ki, beleértve az EU-s állampolgárokat és a kisebb bűncselekmények miatt elítélteket. Koppenhága tervezi az elektronikus nyomkövető bokabilincs viselésének kötelezővé tételét is az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bevándorlók számára, valamint szorgalmazza a bevándorlási feltételek szigorítását és az önkéntes hazatérés ösztönzését is.

A kitoloncolások fokozása érdekében pedig újranyitja szíriai nagykövetségét, és együttműködne a tálibok vezette Afganisztánnal is. A kitoloncolásokat nehezítik a hatályos nemzetközi egyezmények. 

Korábban Dánia – 26 másik országgal együtt – kezdeményezte az Emberi Jogok Európai Egyezményének felülvizsgálatát, arra hivatkozva, hogy az jelenlegi formájában nem elégséges az irreguláris migrációs válság kezeléséhez. Mette Frederiksen szerint több mint hetven éve, az egyezmény kidolgozásakor senki sem számolt azzal, hogy egyes menekültek és bevándorlók visszaélhetnek a befogadóországok jóindulatával, és súlyos bűncselekményeket (például rablást vagy nemi erőszakot) követhetnek el.

Dánia mellett Svédország szintén szorgalmazza a külföldi bűnelkövetők deportálását

A svéd parlament 2022- ben módosította a külföldiekről szóló törvényt, amely lehetővé tette azon személyek kitoloncolását, akik 15 éves koruk előtt érkeztek az országba és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeztek, de súlyos bűncselekményt követtek el vagy visszaesőknek számítanak. 

A svéd kormány kemény fellépést ígért a bűncselekményeket elkövető külföldiekkel szemben. Johan Forssell bevándorlásügyi miniszter tervei szerint akár egy napos szabadságvesztés is elegendő lehet a kitoloncoláshoz, akár ideiglenes, akár állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik az elkövető. 2025 novemberében a svéd és a szíriai kormány bejelentette, hogy együttműködnek a szíriai származású, Svédországban elítélt bűnözők hazajuttatása érdekében. 

A skandináv állam a jövőben a különböző országoknak szánt fejlesztési segélyek folyósítását is azok állampolgárainak visszafogadásához tervezi kötni. Koppenhágához hasonlóan Stockholm is támogatja az önkéntes hazatéréseket.

Borítókép: Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke Brüsszelben (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

