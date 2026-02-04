Svédország után Dánia is felpörgeti a kitoloncolásokat

Rasmus Stoklund dán bevándorlásügyi miniszter közölte, hogy az elmúlt öt évben 315, az EU-n kívülről érkező külföldi állampolgárt ítéltek egy évnél hosszabb szabadságvesztésre, de egyiküket sem toloncolták ki. A dán Bevándorlásügyi és Integrációs Minisztérium adatai pedig azt jelzik, hogy a külföldi bűnelkövetők mindössze 70%-át toloncolják ki, beleértve az EU-s állampolgárokat és a kisebb bűncselekmények miatt elítélteket. Koppenhága tervezi az elektronikus nyomkövető bokabilincs viselésének kötelezővé tételét is az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bevándorlók számára, valamint szorgalmazza a bevándorlási feltételek szigorítását és az önkéntes hazatérés ösztönzését is.

A kitoloncolások fokozása érdekében pedig újranyitja szíriai nagykövetségét, és együttműködne a tálibok vezette Afganisztánnal is. A kitoloncolásokat nehezítik a hatályos nemzetközi egyezmények.

Korábban Dánia – 26 másik országgal együtt – kezdeményezte az Emberi Jogok Európai Egyezményének felülvizsgálatát, arra hivatkozva, hogy az jelenlegi formájában nem elégséges az irreguláris migrációs válság kezeléséhez. Mette Frederiksen szerint több mint hetven éve, az egyezmény kidolgozásakor senki sem számolt azzal, hogy egyes menekültek és bevándorlók visszaélhetnek a befogadóországok jóindulatával, és súlyos bűncselekményeket (például rablást vagy nemi erőszakot) követhetnek el.