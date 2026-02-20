Megszorításokat követel, közben két kézzel szórja a pénzt Brüsszel

A miniszterek elismerik a bizottság törekvését arra, hogy egyszerűsítse az EU következő hosszú távú költségvetését, ugyanakkor bírálják a tervezett létszámbővítést és az adminisztratív mozgástér növelését.

A bizottság összesen mintegy 1,4 milliárd eurót kérne a 2500 új tisztviselő felvételére az MFF teljes időszakára elosztva. Az aláírók szerint a 4. fejezet – amely az adminisztratív költségeket tartalmazza – jelentős emelése ellentétes a hatékonyságra, visszafogottságra és reformokra vonatkozó célkitűzésekkel, és alááshatja a teljes költségvetési javaslat hitelességét.

Az EU-tagállamok jelenleg a következő hosszú távú költségvetésről tárgyalnak, miután a bizottság 2025 júliusában benyújtotta első tervezetét. A több évig tartó egyeztetési folyamatban a bizottság, a tanács és az Európai Parlament is részt vesz. Ezzel párhuzamosan a bizottság saját működésének egyszerűsítését célzó átfogó felülvizsgálatot is folytat.