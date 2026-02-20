A levelet – amelyet Piotr Serafin költségvetési biztosnak címeztek – Ausztria kezdeményezte, és Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Lettország, Svédország, Finnország és Hollandia miniszterei is aláírták – számolt be a Politico.
Megszorításokat követel, közben két kézzel szórja a pénzt Brüsszel
Kilenc uniós tagállam miniszterei levélben szólították fel az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza azt a tervét, amely mintegy 2500 új munkatárs felvételét és az adminisztratív kiadások növelését irányozza elő a következő többéves pénzügyi keret (MFF) 2028–2034-es időszakára.
A miniszterek elismerik a bizottság törekvését arra, hogy egyszerűsítse az EU következő hosszú távú költségvetését, ugyanakkor bírálják a tervezett létszámbővítést és az adminisztratív mozgástér növelését.
A bizottság összesen mintegy 1,4 milliárd eurót kérne a 2500 új tisztviselő felvételére az MFF teljes időszakára elosztva. Az aláírók szerint a 4. fejezet – amely az adminisztratív költségeket tartalmazza – jelentős emelése ellentétes a hatékonyságra, visszafogottságra és reformokra vonatkozó célkitűzésekkel, és alááshatja a teljes költségvetési javaslat hitelességét.
Az EU-tagállamok jelenleg a következő hosszú távú költségvetésről tárgyalnak, miután a bizottság 2025 júliusában benyújtotta első tervezetét. A több évig tartó egyeztetési folyamatban a bizottság, a tanács és az Európai Parlament is részt vesz. Ezzel párhuzamosan a bizottság saját működésének egyszerűsítését célzó átfogó felülvizsgálatot is folytat.
A levélben a miniszterek hangsúlyozzák:
a bizottságnak ugyanazokat az elveket kellene alkalmaznia önmagára, amelyeket a tagállamoktól is elvár.
Rámutatnak, hogy a nemzeti kormányok egyre nagyobb nyomás alatt állnak a közkiadások hatékonyságának növelése érdekében, és sok esetben – gyakran a bizottság kérésére – nehéz reformokat hajtottak végre, létszámot csökkentettek és megtakarításokat értek el.
Claudia Bauer osztrák Európa-, integrációs és családügyi miniszter írásos nyilatkozatában úgy fogalmazott: a bizottság hitelessége abban, hogy költségvetési fegyelmet kér a tagállamoktól, attól függ, maga is betartja-e saját elveit.
Hozzátette: amikor a nemzeti kormányok komoly fiskális nyomás alatt állnak, az uniós adminisztratív álláshelyek jelentős bővítése rossz üzenetet küldhet az állampolgárok felé.
A bizottság egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
