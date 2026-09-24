Havasi Bertalan: Még mindig nem férünk hozzá az adatokhoz, hiába kaptuk vissza a Fidesz szervereit

A levelezéshez és a nyilvántartásokhoz is hozzáférnének
Havasi Bertalan kiemelte: a Fidesz számára nem csupán az e-mail-rendszer helyreállítása jelent problémát, hanem több, a párt mindennapi működéséhez szükséges adatbázis elérése is.
A kommunikációs igazgató példaként említette a tagnyilvántartást és a tagdíjnyilvántartást, valamint azokat az adatokat, amelyek szerinte semmilyen kapcsolatban nem állnak a nyomozás tárgyát képező ügyekkel. A Fidesz célja, hogy a munkatársak ismét használhassák a párt e-mail-címeit, fogadhassák a nekik küldött leveleket, továbbá hozzáférjenek a párt működéséhez szükséges nyilvántartásokhoz.
Az eredmény az lenne, hogyha mondjuk tudnánk fideszes e-mail-címről leveleket küldeni, és az oda küldött leveleinket végre, amiket mások küldtek, akár az állampolgárt megkapni
– fogalmazott.
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