Havasi Bertalan: Még mindig nem férünk hozzá az adatokhoz, hiába kaptuk vissza a Fidesz szervereit

Folyamatban a jogorvoslat, a jövő hónapban állhat helyre a működés

A kommunikációs igazgató szerint a Fidesz ügyvédei folyamatosan dolgoznak a jogi eljárásokon, azonban a konkrét jogorvoslati fórumokról nem tudott beszámolni. Mint mondta, a párt reményei szerint akár a következő hónapban is lehetőség nyílhat a szerverek, a levelezés és a nyilvántartások használatára, ez azonban jelenleg még csak várakozás.

Havasi Bertalan hangsúlyozta,

a Fidesz szeretné érvényesíteni azokat a jogait és igényeit, amelyek a párt szerint a Legfőbb Ügyészség korábbi döntéséből következnek.

Az NKA-ügy miatt indult nyomozásban foglalták le a szervereket

Az ügy előzménye, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyomozati cselekményt hajtott végre a Fidesz szervereit biztosító adatközpontban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban indult büntetőeljárás keretében. A korábbi tájékoztatások szerint a nyomozás költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult.

A Legfőbb Ügyészség későbbi döntésében helyt adott a Fidesz lefoglalásokkal szembeni panaszainak, és az eljáró ügyészséget az eljárási cselekmények megismétlésére kötelezte.

A döntés különbséget tett a kutatás és a lefoglalás között: miközben a kutatások elrendelését jogszerűnek találta, a lefoglalások egyes részeit jogsértőnek minősítette. A Fidesz szerint azonban a gyakorlatban továbbra sem állt helyre a párt teljes informatikai működése. A párt kommunikációs igazgatója szerint a jogi eljárások folytatódnak, a Fidesz pedig azt szeretné elérni, hogy a nyomozásban nem érintett adatai és informatikai rendszerei ismét korlátozás nélkül használhatók legyenek.