Havasi Bertalan: Még mindig nem férünk hozzá az adatokhoz, hiába kaptuk vissza a Fidesz szervereit

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A párt kommunikációs igazgatója szerint a Legfőbb Ügyészség korábban törvénytelennek minősítette a szerverek lefoglalásának egy részét, a Fidesz azonban továbbra sem fér hozzá teljes körűen a levelezéséhez és nyilvántartásaihoz. Az ügyvédek dolgoznak a jogorvoslati lehetőségeken.

Gábor Márton
2026. 09. 24. 14:22
Fotó: Csudai Sándor
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A levelezéshez és a nyilvántartásokhoz is hozzáférnének

Havasi Bertalan kiemelte: a Fidesz számára nem csupán az e-mail-rendszer helyreállítása jelent problémát, hanem több, a párt mindennapi működéséhez szükséges adatbázis elérése is.

A kommunikációs igazgató példaként említette a tagnyilvántartást és a tagdíjnyilvántartást, valamint azokat az adatokat, amelyek szerinte semmilyen kapcsolatban nem állnak a nyomozás tárgyát képező ügyekkel. A Fidesz célja, hogy a munkatársak ismét használhassák a párt e-mail-címeit, fogadhassák a nekik küldött leveleket, továbbá hozzáférjenek a párt működéséhez szükséges nyilvántartásokhoz.

Az eredmény az lenne, hogyha mondjuk tudnánk fideszes e-mail-címről leveleket küldeni, és az oda küldött leveleinket végre, amiket mások küldtek, akár az állampolgárt megkapni

 – fogalmazott.

Folyamatban a jogorvoslat, a jövő hónapban állhat helyre a működés

A kommunikációs igazgató szerint a Fidesz ügyvédei folyamatosan dolgoznak a jogi eljárásokon, azonban a konkrét jogorvoslati fórumokról nem tudott beszámolni. Mint mondta, a párt reményei szerint akár a következő hónapban is lehetőség nyílhat a szerverek, a levelezés és a nyilvántartások használatára, ez azonban jelenleg még csak várakozás.

Havasi Bertalan hangsúlyozta,

 a Fidesz szeretné érvényesíteni azokat a jogait és igényeit, amelyek a párt szerint a Legfőbb Ügyészség korábbi döntéséből következnek.

Az NKA-ügy miatt indult nyomozásban foglalták le a szervereket

Az ügy előzménye, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyomozati cselekményt hajtott végre a Fidesz szervereit biztosító adatközpontban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban indult büntetőeljárás keretében. A korábbi tájékoztatások szerint a nyomozás költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult. 

A Legfőbb Ügyészség későbbi döntésében helyt adott a Fidesz lefoglalásokkal szembeni panaszainak, és az eljáró ügyészséget az eljárási cselekmények megismétlésére kötelezte.

A döntés különbséget tett a kutatás és a lefoglalás között: miközben a kutatások elrendelését jogszerűnek találta, a lefoglalások egyes részeit jogsértőnek minősítette. A Fidesz szerint azonban a gyakorlatban továbbra sem állt helyre a párt teljes informatikai működése. A párt kommunikációs igazgatója szerint a jogi eljárások folytatódnak, a Fidesz pedig azt szeretné elérni, hogy a nyomozásban nem érintett adatai és informatikai rendszerei ismét korlátozás nélkül használhatók legyenek.

Borítókép: Havasi Bertalan és Orbán Viktor (Fotó: Csudai Sándor)

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