A tanulmány versenyautók ihlette utasterében kagylóüléseket és kerek digitális műszerekkel ellátott alumínium műszerfalat találunk. Számos billenőkapcsoló, valamint néhány egyéb fizikai kezelőszerv kapott helyet az alumínium középkonzolon; az utas lábterében még egy ralis stílusú lábtámasz is található.
Feltámadt Ferjáncz Attila legendás autója, az R8 Gordini
A Renault sportos almárkája egy látványos tanulmányautóval tért vissza.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!