Van egy NB I-es csapat, amely drágábban árulja a mezét, mint a Fradi vagy az Újpest
Akár 36 ezer forintot is elkérnek egy NB I-es futballmezért a 2026–2027-es idényben, de nem a Ferencváros vagy az Újpest szurkolóinak kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Az élvonalba három év után visszatérő Budapest Honvéd meze ugyanis mindkét fővárosi riválisénál drágább. A legolcsóbb és a legdrágább szerelés között közel 17 ezer forint a különbség.
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