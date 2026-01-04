Rég nem látott havazás okozhat hóhelyzetet, ezeken a területeken eshet a legtöbb

Egyre nagyobb teret követel magának a tél, a vasárnap éjszakai havazás után hétfőn érkezik az utánpótlás. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn dél felől mediterrán ciklon hoz kiadós havazást. A déli és a délnyugati területeken reggel már többfelé ébredhetnek hóesésre, majd napközben a csapadékzóna fokozatosan északkelet felé terjeszkedik, egyre többfelé készülhetünk havazásra.

Kiadós havazás érkezik a következő napokban (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Estig akár 10 centimétert is meghaladhatja a lehullott hó vastagsága, kedd reggelig pedig néhol már 15 centiméternyi hóra ébredhetnek. A középső országrészben eközben legfeljebb 5 centiméternyi hó hullhat.

A keleti tájakon eközben teljesen más veszélyforrásokra figyelmeztetnek a szakemberek:

eső és ónos eső okozhat káoszt a közlekedésben.

Újabb havazás, farkasordító hideg

A következő napokban megveti a lábát térségünkben a hideg légtömeg,

emiatt a legtöbb helyen a hajnali órákra akár –10 Celsius-fokig is süllyedhetnek a hőmérők higanyszálai. A hőmérséklet napközben sem emelkedik 0 fok fölé.

Szeles napok elé nézünk, a hóval borított tájakon emiatt hófúvás nehezítheti az autóval közlekedőket. A szakemberek azt kérik, mindenképpen tájékozódjanak a legfrissebb veszélyjelzésekről, mielőtt útnak indulnak.