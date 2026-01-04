havazásidőjárástél

Hamisíthatatlan téli időjárás érkezik, kiadós hóval

Egyértelműen a tél jegyében telnek a következő napok: vasárnap is havazhat az ország egyes részein, aztán a jövő hét első felére rég nem tapasztalt időjárás várható a legfrissebb előrejelzések szerint.

Forrás: HungaroMet2026. 01. 04. 7:45
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
Vasárnap északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy területen több órára kisüt a nap, de hazánk délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő, miközben délig ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás – tájékoztatott a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

A  Dunántúlon a reggeli órákban fokozatosan eláll, azonban a keleti, kiemelten a délkeleti régióban a délelőtt folyamán egyre zsugorodó területen, de kitart a havazás. 

A Dunántúlon jellemzően további egy-két centiméternyi vastagságú hólepel képződhet, kisebb körzetekben akár ezt meghaladó mennyiségű hó hullhat.

Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül. A csúcsérték –1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő. Késő estére –6 és –1 fok közé hűl le a levegő.

A  jövő hét első felére rég nem tapasztalt időjárási helyzet körvonalazódik a legfrissebb előrejelzések szerint. Elsősorban az ország déli részében várható intenzív havazás. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


