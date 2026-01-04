Baleset miatt lezárták a 6-os főutat

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Rácalmás térségében vasárnap kora este – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
A főút 62-es kilométerénél, Rácalmás közelében két gépjármű összeütközött.
A rendőrök teljes útlezárás mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést.
A forgalmat Rácalmásra terelik.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)
