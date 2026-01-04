katasztrófavédelemM1-.es autópályabalesetM5-ös

Balesetek miatt káosz és gigadugó alakult ki több autópályán

Több kilométeres torlódásokra kell számítani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 12:52
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabányánál négy személyautó ütközött össze, tudatta az Útinform

mentő Illusztráció MTI/Róka Dániel
Képünk illusztráció (Forrás: mentok.hu)

Az 58-as kilométernél a munkaterületen keresztül tudnak araszolni a járművek, több kilométeres a torlódás.

Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-s autóúti csomópont előtt súlyos baleset történt. 

A 28-as kilométernél megállították a forgalmat, a torlódás csaknem kilenc kilométeres – aki teheti, Újhartyánnál letérve az 5-ös főúton kerülhet. 

A katasztrófavédelem honlapja szerint három személygépkocsi ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében. A műszaki mentést végző dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol lezárták az érintett sztrádaszakaszt.
 

Borítókép: Illusztráció (Police.hu)

