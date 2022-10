Városháza-gate: Újabb vallomás a baloldali „jutalékos” rendszerről

A rendőrség a nyomozás keretében kutatásokat is tartott, többek között a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Attila úton lévő székházában is megjelentek a nyomozók. Később kiderült, a Városházán a főjegyzőnél és Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettesnél is tartottak kutatást, a nyomozati cselekmény során pedig számítógépes adathordozókat vizsgáltak meg.

Az Anonymus által tavaly nyilvánosságra hozott hanganyagokból első körben azokról az egyeztetésekről derültek ki részletek – és többek között azokat elemezte a rendőrség is – amelyekben a Városházát orosz befektetőknek próbálták meg eladni.

A tárgyalásokba bevonták Bajnai Gordon volt miniszterelnököt is, aki régi wallisos ismerőse, Gansperger Gyula társaságában találkozott az orosz származású, milliárdos Rahimkulov család képviselőivel.

Az, hogy Bajnai és Gansperger az orosz oligarchával ültek le tárgyalni, már csak azért is pikáns, mert Bajnait amerikai üzleti körökhöz lehet leginkább kötni. Gansperger ráadásul egy másik hangfelvételen úgy nyilatkozott a volt kormányfőről és az egész ellenzékről, hogy „Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, […] a külföldi erők és finanszírozók állnak”. A finanszírozók között említi a német és amerikai nagytőkés csoportokat, amelyeknek „az embere a Gordon”. Az oroszokkal folytatott tárgyaláson Bajnai elmondta: a befektetők számíthatnak arra, hogy több „cápa” is rámozdul az üzletre, és jutalékot fognak kérni a segítségért cserébe.

Így működik egy hatpárti koalíció – mondta a fővárosi baloldalra utalva. A volt kormányfő Barts Balázsnál „jóval magasabb szinten” győződött meg arról, hogy van szándék a Városháza eladására, utalt azonban arra, hogy a projekt támadható, nem tartotta szerencsésnek, ha a választásokig arról részletek derülnek ki.

Aztán – ahogy ez a mostani cikkünkből is világosan kiderül – az is napvilágot látott, hogy Berkin keresztül olasz üzleti körökben is kerestek érdeklődőket, illetve izraeli, amerikai és arab befektetőknek is felajánlották az ingatlant. Vagyis egyértelműen kijelenthető, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros Berki Zsolton keresztül gyakorlatilag minden követ megmozgatott, hogy vevőt találjon Budapest egyik legértékesebb ingatlanára, ráadásul úgy, hogy az üzlet után hatalmas összeget, kétmilliárd forintnyi kenőpénzt osztottak volna vissza.

Az ügyben egy nagyon fontos koronatanút is kihallgattak a rendőrök, akin keresztül Berki Zsolt amerikai befektetőknek ajánlotta fel a Városházát. Az 1-es számú tanú kijelentette, hogy három alkalommal egyeztetett az adásvétel ügyében Berkivel, akit már három éve ismer, és aki rendszeresen küldött neki e-maileket az eladó fővárosi ingatlanokról.

Az 1-es számú tanú a nyomozók kérdésére elmondta: az egyik személyes találkozón szóba került, hogy a Városháza ára 40 milliárd forint lenne, a „jutalék” pedig tíz százalék, amelyet sokallt.

A tanú állította, Berki Zsolt neki azt mondta, hogy amennyiben komolyan érdeklődik az üzlettel kapcsolatosan, úgy majd Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel kell tárgyalnia. Berki az 1-es számú tanúnak egy szerződéstervezetet is mellékelt.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán)