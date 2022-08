Karácsony Gergely „őszödi beszéde”

Megkaptuk a nyakunkba, koloncnak Karácsony Gergelyt. Ezt az elsőre csupán rakás szerencsétlenségnek tűnő palit azért választotta meg Budapest népe lordmajornak, mert olyan ártatlanul bárgyú a vigyora. Azóta lehúztunk három esztendőt a dugókba fulladt, fejetlenül föltúrt, méhlegelős fővárosban, s immár tudjuk: az, hogy rakás szerencsétlenség, csupán a kisebbik baj vele. Ráadásul ha károkozásról, beruházások megtorpedózásáról van szó, nem is annyira ügyefogyott, sőt meglepően tettrekész. A nagyobbik baj vele, hogy egy buszmutyival, Lánchíd-felújítás-svindlivel, Városháza-gate-tel terhelt, sunyi, ideológiailag fixált pali, aki képes a köztéri kukákat is leszereltetni, csak hogy a tanácsadói sleppje még több közpénzt talicskázhasson haza. Néhány napja, a kamu-klicskós beszélgetés napvilágra kerülése óta pedig immár az is világossá vált: Karácsony Gergely egy rosszindulatú, idegenek érdekeit kiszolgáló, saját hazáját készakarva eláruló figura, aki hézagmentesen beférne Gyurcsány szektapártjába.