Borbély Balázs remek egyéni teljesítményeket látott a Real Madrid ellen

– Ballal próbálta átbökni fölöttem a labdát, szerencsére elég közel kerültem hozzá, és a jobb kezemben elakadt a labda. Ez volt az egyetlen komolyabb védés, amelyet be kellett mutatnom, jól megszűrtük a támadásaikat, sajnálom, hogy a félidő végén szöglet után előnyt tudtak szerezni, de összességében szerintem rendben volt a teljesítményünk.

Mindkét csapat elérte a célját: mi versenyképesek voltunk, ők pedig olyan ellenféllel játszhattak, amely már mérkőzésben, ritmusban van

– fogalmazott a mérkőzés után a Fradi kapusa.

Borbély Balázs: ünnep volt a Real Madrid-meccs

Dibusz kiemelte: ugyanolyan menetrend alapján készültek, mint a tétmeccsekre. Ugyanakkor Borbély Balázs vezetőedző utólag nem titkolta: volt különbség is.

– Taktikailag nem mentünk bele mélyen, részben az időhiányból fakadóan. Azt akartam, hogy ez a meccs ünnep, gála legyen. Láttam sok pozitívumot, voltak szakaszok, amelyekben dominálni tudtunk. Jól játszottunk, kitűnő egyéni teljesítmények voltak. Nagy Ádám hosszú idő óta az első teljes félidejét játszotta, és nagyon jól szállt be. Jó, hogy Keita visszatért a sérülése után – mondta a Fradi szakvezetője.

FTC: visszatérés a tétmeccsekhez

A következő feladat már újra éles lesz: következik a Górnik Zabrze elleni El-selejtező csütörtöki visszavágója, amelyen a Ferencváros bebiztosíthatja a kupaőszét.

– Kielemezzük majd a Real-meccset is, de inkább a kupapárharc első felvonásának felvételeire alapozunk majd. Akadt viszont néány visszatérő hiba, amely a spanyolok ellen is megjelent, ezekre mindenképp felhívom a figyelmet – mondta lapunk kérdésére Borbély Balázs, akinek csapata 1-0-s előnnyel utazik Lengyelországba.