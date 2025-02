Magyar Gyorsulási Szövetség elnöke: Az emberi ostobaság határtalan

Még most is számos súlyos balesetet okoznak az országban az illegális gyorsulási autóversenyek. Kurtyán Ferenc, a Magyar Gyorsulási Szövetség elnöke szerint a helyzet összetett. Az illegális gyorsulási versenyek népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy az ilyen események mindig izgalmasabbak, és kevés lehetőség van a legális megméretésre.

– Az Árpád hídi baleset után számtalan minősíthetetlenül gusztustalan e-mailt, levelet kaptunk arról, hogy gyilkosokat nevelünk, de természetesen a sportot nem kell összekeverni az emberi hülyeséggel – monda el lapunknak Kurtyán Ferenc az illegális gyorsulási versenyekről.

A Magyar Gyorsulási Szövetség (MGYSZ) elnöke kiemelte:

az emberi ostobaság határtalan.

Vannak olyan fiatalok, aki a gyorsulási versenyeket hobbiból csinálják, mert szeretik magát a sportot. És van egy másik részük, akik különféle tudatmódosító szerek hatására hősnek meg versenyzőnek képzelik magukat.

– Olyankor szoktak az igazi nagy balesetek történni – emelte ki az elnök, majd elmondta: nem a fizikai akadályok, hanem a preventív események segítenének a legtöbbet az illegális gyorsulási versenyek megelőzésében.

– A fekvőrendőr azoknál az utaknál segítene, ami alkalmas lehet egy ilyen illegális rendezvényre, de azzal az átlagemberek közlekedését is megnehezítik. Ezeket az útszakaszokat nem lenne túl szerencsés felfekvőrendőrözni 2-300 méterenként. Szerencsésebb lenne az, hogy velünk együttműködve nekiállnánk és megcsinálnánk a megelőző rendezvényeket, mert az valóban csökkentené a számokat – jelentette ki Kurtyán.

A szövetség elnöke elmondta, a polgárokat sokszor zavaró, veszélyeztető illegális gyorsulási versenyeket a rendőrség csak tettenéréssel tudná megállítani.

Az a legszörnyűbb, hogy a versenyzők és a szervezők nem értik meg, hogy ha a sötétségben egy elhagyatott úton történik valami, ott nincs mentő, nincs senki, aki segítsen, pedig lehet, hogy annak, aki felborult vagy kigyulladt a járműve, vagy éppen elütötték, kritikus fontosságú lenne az a néhány perc, amíg a mentők a helyszínre sietnek

– emelte ki az MGYSZ elnöke.

Kurtyán Ferenc szerint a megoldás az illegális gyorsulási versenyek problémájára a prevenció lenne:

– Felvettük a rendőrkapitányságokkal a kapcsolatot különféle közös rendezvények megtartásáról, hogy csináljunk olyan eseményeket, ahol egyéb felvilágosítás is folyna.

Bemutattuk volna az illegális gyorsulási versenyek veszélyeit, és a lehetőségeket, hogy akinek ilyen jellegű vágya van, aki ki szeretné élni a sebesség iránti mámorát, az hol, hogyan, miképpen teheti ezt meg legálisan

– jelentette ki az elnök.

Mint ismert, korábban a fővárosban a XVII. kerületben voltak rendszeresek az illegális gyorsulási versenyek. A versenyzők a Soroksári úton, a Váci úton vagy a Róbert Károly körúton randalíroztak.