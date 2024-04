Újabb illegális gyorsulási verseny borzolja a budapestiek kedélyeit

Ismét motorzúgástól volt hangos Budapest – ezúttal a XVII. kerület. A Metropol szerint, a gyorsulási versenyek már régóta problémát jelentenek a város több pontján, gyakorta hallani, hogy a Soroksári úton, a Váci úton vagy éppen a Róbert Károly körúti szakaszon lakók idegei cafatokban lógnak a gyorsulási versenyektől és a gyorsulgató kocsiktól.

A XVII. kerületi lakosok most, a húsvéti ünnepek alatt borultak ki, miután az ünnepek egyik estéjén fülsüketítően zúgtak a motorok, a dübörgő járgányok zajától pedig majdnem megőrültek a helyiek. Mint mondták, volt olyan, aki aludni sem tudott a süvítő járművektől és a hangos zúgástól:

Altatni akartam a gyereket, de esély sem volt rá. A Pesti úton dübörögtek, és nem pár percig. A végén nagyon kiakadtam

– mondta a Metropolnak egy családanya. Egy másikuk hozzátette, hogy az korábban is köztudott volt, hogy ilyesmi előfordul azon az úton, de mint mondta, most már belsőbb területeken is gyorsulgatnak:

Mi beljebb lakunk, de így is jól hallottuk. Néztük is, hogy mi a fene ez a zaj, akkor jöttünk rá, hogy valószínűleg versenyeznek vagy gyorsulgatnak

– mondta egy férfi. Hozzáfűzte azt is, hogy aggasztónak találják a helyzetet:

Mi van, ha balesetet okoznak? Mi van, ha egy ártatlan ember életébe kerül a száguldozásuk? Miért nem lehet ezt egy arra kijelölt versenypályán űzni? Kell egy olyan baleset, mint tavaly, az Árpád hídnál?

– tette fel a kérdést, utalva arra a tavalyi esetre, ami az egész országot megrázta és felhívta a figyelmet az utcai versenyzés veszélyeire. Ismeretes: július 1-jén egy Mercedes és két BMW versenyzett egymással, amikor a Mercedes kicsúszott, a kerékpárútra csapódott és elgázolt egy békésen tekerő fiatal biciklist.

Itt is megy ez évek óta, de most órákon keresztül ezt hallgattuk. Nagyon aggódunk, hogy mi lesz ebből

– mondta a férfi. A rendőrség nem veszi félvállról a problémát, korábban az esetekkel kapcsolatban azt mondták lapunknak: kiemelten foglalkoznak a gondot okozó útszakaszokkal.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is prioritásként kezeli a gyorshajtások, az illegális gyorsulási versenyek, valamint az illegális autóátalakítások elleni fellépést. Ennek érdekében – a társszervekkel közösen – rendszeresen tartottunk és tartunk ellenőrzéseket a főváros több pontján

– mondta a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.