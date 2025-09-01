Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Tseber Roland IvanovicsTisza PártEllenpontMagyar Péter

250 millió forint készpénz és földek: így él Magyar Péter ukrán „testvére”, Tseber Roland

Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter ukrán kém „testvére” látványos vagyonra tett szert, miközben politikai és titkosszolgálati kapcsolatai egyre nagyobb figyelmet keltenek. A kárpátaljai politikus a temérdek pénz mellett hatalmas földbirtokokat halmozott fel, miközben a neve civil szervezeteknél és rendőri körökhöz kötődő üzleti hálózatban is feltűnik. Az Ellenpont oknyomozása nyomán Tseber a közösségi oldalán a magyar ellenzéket idéző hangnemben támadta a kormányt és a sajtót.



Magyar Péter és Tseber Roland
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Instagram
Tseber Roland Ivanovics a közösségi oldalán a Tisza Párt stílusát idézve támadta a magyar kormányt, miután az Ellenpont oknyomozása bemutatta: szoros kapcsolat fűzi az amerikai baloldalhoz és a CIA korábbi vezetőjéhez. A kárpátaljai politikus nem csupán külföldön épített hálózatot, hanem Ukrajnában is, ahol befolyásos rendőri vezetőkkel vannak közös üzleti érdekeltségei. Vagyonnyilatkozatai szerint komoly összegeket halmozott fel: a csúcson csaknem 250 millió forintnyi készpénz és hatalmas földterületek szerepeltek a nevén – számolt be róla az Ellenpont.

Magyar Péter és Tseber Roland
Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram)

Tseber Roland politikai babérokra törne?

Miután feltárták titkosszolgálati és politikai kapcsolatait az amerikai-globalista körökkel, Tseber nyilvánosan támadásba lendült, és a magyar ellenzék retorikáját idézve bírálta a sajtót. Az oldal információi szerint nem véletlenül sértette a cikk: 

Tseber fokozni kívánta magyarországi politikai szerepvállalását, amit egy frissen bejegyzett civil szervezet is jelez. 

Az új formáció arculata erősen hasonlít a Tisza Pártéhoz, neve pedig emlékeztet az Euromajdan után született Európai Szolidaritásra. Akkoriban Tseber Petro Porosenko pártjában dolgozott, Julij Mamcsur ezredes asszisztenseként.

Tseber egy másik „civil” szervezet alapítója is, ám vezetőtársa, Kacsur Vaszil, szintén rendőri háttérrel bír. Emellett résztulajdonosa a Prostor Technologies nevű űrtechnológiai cégnek, amely ugyan papíron működik, ám valós tevékenysége nincs, telephelye pedig egy elhagyott ipari övezetben található. Partnerei itt is magas rangú rendőrtisztek.

Tseber tehát egy sor olyan emberrel vette körbe magát az érdekeltségeiben, akik valamilyen módon kötődnek Ukrajna fegyveres erőihez. 

Pénzügyei is beszédesek: főként euróban és dollárban halmozott fel készpénzt, miközben földterületeinek mérete a száz hektárt is meghaladta. 2021-re összesen 248 millió forint értékű készpénze volt, öt nagy ingatlannal és több mint százhektárnyi földdel.

Bár 2022-ben nem nyújtott be vagyonnyilatkozatot, és egyes vagyonelemek eltűntek a nevéről, eurós megtakarításai továbbra is jelentősek. Mindez azt mutatja, hogy Tseber Roland Ivanovics nem egy átlagos megyei politikus, hanem komoly háttértámogatással és széles kapcsolati hálójú szereplő, akinek céges érdekeltségei és vagyona kérdéseket vetnek fel. A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy újabb kapcsolódási pontokra derült fény Tseber Roland Ivanovics és a hazai baloldal között. A CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: AFP)

