250 millió forint készpénz és földek: így él Magyar Péter ukrán „testvére”, Tseber Roland

Tseber Roland politikai babérokra törne?

Miután feltárták titkosszolgálati és politikai kapcsolatait az amerikai-globalista körökkel, Tseber nyilvánosan támadásba lendült, és a magyar ellenzék retorikáját idézve bírálta a sajtót. Az oldal információi szerint nem véletlenül sértette a cikk:

Tseber fokozni kívánta magyarországi politikai szerepvállalását, amit egy frissen bejegyzett civil szervezet is jelez.

Az új formáció arculata erősen hasonlít a Tisza Pártéhoz, neve pedig emlékeztet az Euromajdan után született Európai Szolidaritásra. Akkoriban Tseber Petro Porosenko pártjában dolgozott, Julij Mamcsur ezredes asszisztenseként.

Tseber egy másik „civil” szervezet alapítója is, ám vezetőtársa, Kacsur Vaszil, szintén rendőri háttérrel bír. Emellett résztulajdonosa a Prostor Technologies nevű űrtechnológiai cégnek, amely ugyan papíron működik, ám valós tevékenysége nincs, telephelye pedig egy elhagyott ipari övezetben található. Partnerei itt is magas rangú rendőrtisztek.

Tseber tehát egy sor olyan emberrel vette körbe magát az érdekeltségeiben, akik valamilyen módon kötődnek Ukrajna fegyveres erőihez.

Pénzügyei is beszédesek: főként euróban és dollárban halmozott fel készpénzt, miközben földterületeinek mérete a száz hektárt is meghaladta. 2021-re összesen 248 millió forint értékű készpénze volt, öt nagy ingatlannal és több mint százhektárnyi földdel.