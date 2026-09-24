Az FK Csíkszereda labdarúgócsapata kirúgta magyar edzőjét

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A Kecskeméten az NB I-ben sikert elérő edző, Szabó István nem ülhet tovább annak a romániai csapatnak a kispadján, ahová az idén nyáron érkezett. Az FK Csíkszereda csütörtökön jelentette be a szerződésbontást.

Lantos Gábor
2026. 09. 24. 15:29
Szabó István a nyáron érkezett az FK Csíkszereda csapatához Fotó: Facebook
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FK CsíkszeredaedzőváltásSzabó István

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