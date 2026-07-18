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Andy Burnham, a Munkáspárt új reménye – Keir Starmer már csomagol

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Andy Burnhamet hivatalosan is a Munkáspárt vezetőjévé választották az Egyesült Királyságban, mielőtt hétfőn miniszterelnökké nevezik ki. Andy Burnham megválasztása nem volt meglepetés, több mint háromszáz munkáspárti képviselő támogatta a makerfieldi képviselőt. Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban jelentette be lemondását.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 18. 8:34
Andy Burnham Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ Forrás: ANADOLU
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(FILES) Labour candidate Andy Burnham (C) waves to the crowd after he won the election for MP of Makerfield, at the count centre venue in Wigan, northwest England on June 19, 2026. Britain's ruling Labour party will confirm veteran politician Andy Burnham as its new leader, and the country's next prime minister, at a special conference on July 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / TO GO WITH Britain-politics-Labour,FOCUS by Peter HUTCHISON
Andy Burnham egy rendezvényen
Fotó: AFP

2001-ben lett Leigh választókerület képviselője, és mandátumát 2017-ig őrizte, miközben több magas kormányzati pozíciót is betöltött. A Munkáspárt vezetéséért 2010-ben és 2015-ben is elindult, de mindkétszer alulmaradt, előbb Ed Milibanddal, majd Jeremy Corbynnal szemben.

2017-ben megszerezte a Manchester polgármesteri tisztségét, ahol jelentős sikereket ért el. Burnham, akit azóta sokan „Észak királyaként” emlegetnek, júniusban tért vissza Westminsterbe, miután fölényes győzelmet aratott a makerfieldi időközi választáson, magabiztosan megelőzve a Nigel Farage vezette Reform UK és Rupert Lowe szélsőjobboldali Restore Britain pártjának jelöltjeit.

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)

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