Andy Burnham, a Munkáspárt új reménye – Keir Starmer már csomagol

Andy Burnham egy rendezvényen

Fotó: AFP

2001-ben lett Leigh választókerület képviselője, és mandátumát 2017-ig őrizte, miközben több magas kormányzati pozíciót is betöltött. A Munkáspárt vezetéséért 2010-ben és 2015-ben is elindult, de mindkétszer alulmaradt, előbb Ed Milibanddal, majd Jeremy Corbynnal szemben.

2017-ben megszerezte a Manchester polgármesteri tisztségét, ahol jelentős sikereket ért el. Burnham, akit azóta sokan „Észak királyaként” emlegetnek, júniusban tért vissza Westminsterbe, miután fölényes győzelmet aratott a makerfieldi időközi választáson, magabiztosan megelőzve a Nigel Farage vezette Reform UK és Rupert Lowe szélsőjobboldali Restore Britain pártjának jelöltjeit.

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)