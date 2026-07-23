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Hitelesség kontra népszerűség: bemutatták a férfikézilabda-válogatott új szövetségi kapitányát

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Sótonyi Lászlót nevezte ki a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitányává a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ). A vasárnap még az U20-as együttessel történelmi Európa-bajnoki címet ünneplő magyar szakember Chema Rodríguezt váltja a nemzeti csapat élén, a megbízatása három évre szól.

Magyar Nemzet
2026. 07. 23. 13:00
Sótonyi László a felnőtteknél és az utánpótlásban is bizonyított, most ő lett a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Sótonyi László a felnőtteknél és az utánpótlásban is bizonyított, most ő lett a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Veszprém Megyei Napló/Fülöp Ildikó
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Az MKSZ ezúttal nem egy nemzetközileg is elismert, népszerű külföldi edzőt, hanem a magyar kézilabdát és a játékosokat belülről ismerő szakembert választott. Sótonyi sikerességét alapvetően az döntheti el, hogy a felnőttválogatott tagjai ugyanúgy hisznek-e benne, ahogyan az Európa-bajnoki címet nyert juniorok tették.

Három évre, főállású kapitányként

A csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke elmondta, a sikertelen vb-selejtező után egyből felmerült a váltás lehetősége. Gratulált Sótonyi Lászlónak a junior Eb-győzelemhez. Elmondta, a kapitánnyal három éves szerződést kötöttek, Sótonyi László főállásban dolgozik majd a szövetségben, tehát a munkája megszűnik a NEKA-nál, de természetesen figyeli az akadémia munkáját, csakúgy, mint a teljes utánpótlásét.

Sótonyi László először adott interjút a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitányaként
Sótonyi László először adott interjút a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitányaként

Minél több magyar játsszon a Bajnokok Ligájában!

Sótonyi László először megköszönte a bizalmat, az edzői szakmai csúcsának nevezte a szövetségi kapitányi tisztséget.

– Remélem, az eddig elvégzett munkám támpontot ad a továbbiakhoz – tette hozzá, majd a magyar válogatott helyzetéről, a szakmai elképzeléseiről röviden a következőket mondta:

– Kis lépéshátrányba kerültünk azzal, hogy nem jutottunk ki a vb-re, hiszen mialatt a vetélytársak tétmérkőzéseket játszanak, mi csak felkészüléssel tölthetjük az időt, de igyekszünk azt is a lehető legjobban kihasználni. Tisztában vagyok azzal, hogy a felnőtt mezőny sűrűbb, mint a junior. Fontos, hogy minél több magyar játékos szerepeljen a Bajnokok Ligájában hétről hétre krízis helyzetben is. Maximalista vagyok, mindent elkövetek, hogy versenyképes magyar válogatottat alakítsak ki.

Kérdésünkre, hogy a junior válogatottnál hangsúlyozott hitelességet miként akarja a felnőtteknél megvalósítatni, Sótonyi László így válaszolt:

Minden stábtagnak tökéletesnek és megkérdőjelezhetetlennek kell lennie, ehhez jönnek az emberi kvalitások. Ha ezek megvannak, abból következik a hitelesség.

Látszólag egyszerű a recept, Sótonyi László egy szinttel feljebb bizonyíthatja, hogy mindenütt hatásos.

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