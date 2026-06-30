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Ön egy hazug, embertelen tróger! – újabb botrány a parlamentben, Magyar Péter megint nem tudott uralkodni magán

Magyar Péterbódis krisztaminiszterelnök

Ön egy hazug, embertelen tróger! – újabb botrány a parlamentben, Magyar Péter megint nem tudott uralkodni magán

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Hazugnak és trógernek nevezte Panyi Miklós fideszes képviselőt Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök most sem tudta fékezni az indulatait, amikor arról kérdezték, hogy tavaly decemberben Bódis Krisztával közösen miért készített interjút egy 11 éves kisfiúval a gyám engedélye nélkül.

Máté Patrik
2026. 06. 30. 11:10
Forrás: MEDIAWORKS
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Kátai-Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter helyett Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Úgy vélekedett, hogy a gyerek a Fidesz kormányzása alatt éveken át újra és újra az utcán élt, mert elszökött az őt bántalmazó gondozói és társai elől. Majd a kormányfő tudatta, hogy egy önkéntesük talált a gyerekre, aki elhozta egy rendezvényükre, mert beszélni akart vele. 

Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül azt sziszegi a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy „Szégyen, hogy milyen anya ez...”. Majd amikor észreveszi, hogy videózzák, kiakad. 

Később Hegedűs Barbara személyes érintettség miatt kért szót, mert szerinte Magyar Péter nőként és anyaként alázta meg őt. Ezután a Tisza női képviselőit kérdezte, hogy ezt meddig tűrik. Azt szerinte eddig is tudták, hogy Magyar Péter ilyen, de most csak őt támadja így, később szerinte a tiszásokat fogja. 

A fideszes politikus elárulta azt is, hogy miniszterelnök mikrofon nélkül azt kiabálta oda neki: 

Milyen anya vagy te?

Hegedűs Barbara a tiszás női politikusokat is megkérdezte, meddig tűrik még ezt. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mediaworks)

 

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