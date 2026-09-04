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Visszarántanák Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál mocsarába

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A számos botrányt maga mögött tudó televíziós „vetélkedő” díjkedvezménnyel és haladékkal csábítja a közmédiát.

Balázs D. Attila
2026. 09. 04. 11:45
Fotó: Albin Olsson Forrás: Wikipédia
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Nem csak a színpadon folyik a vita


Az Eurovíziót elvileg a zene ünnepeként, politikamentes kulturális rendezvényként szervezik. A valóságban azonban évről évre bebizonyosodik, hogy a kontinens politikai és társadalmi konfliktusai a színpadra is begyűrűznek.
Az LMBTQ-kérdés különösen szembetűnő része lett a verseny arculatának. 2024-ben például a svájci Nemo nyerte meg a versenyt, aki nem bináris előadóként állt színpadra, de 2014-ben egy ennél durvább eset is kiverte a biztosítékot, amikor a szakállas nőnek kinéző nőimitátor, Conchita Wurst képviselte Ausztriát Koppenhágában, ahol versenydalával, a Rise Like a Phoenix-szel meg is nyerte a dalfesztivált.

 

Hat ország zsűrijét kellett kizárni


A 2022-es torinói Eurovízió egyik legnagyobb botránya a pontozással kapcsolatban robbant ki. Az Európai Műsorsugárzók Uniója, az EBU közölte, hogy hat ország – Azerbajdzsán, Georgia, Montenegró, Lengyelország, Románia és San Marino – zsűrijének szavazásában szabálytalanságra utaló mintázatokat fedeztek fel.

A hat zsűri eredményét ezért érvénytelenítették, és a pontokat egy előre meghatározott algoritmus alapján helyettesítették. 

Az ügy azért volt különösen kínos, mert az Eurovízió egyik legfontosabb alapelve éppen az, hogy a verseny eredményét tisztességes, ellenőrizhető szavazással kell meghatározni.

A botrány ráadásul megerősítette azt a régi vádat, amely szerint az Eurovízión nem feltétlenül a legjobb dal nyer, hanem az országok közötti politikai, földrajzi és kulturális kapcsolatok is jelentős szerepet játszanak a pontozásban. 


Ukrajna és Izrael – amikor a zene mögé kerül a politika


A politikai vitákat tovább erősítette az ukrajnai háború. Oroszországot 2022-ben kizárták a versenyből, miután kitört a háborús konfliktus a két szomszédos állam között. Nemrégiben pedig Izrael szereplése váltott ki hasonló vitákat. A 2024-es versenyen izraeli induló is részt vett, miközben Malmöben tömeges palesztinpárti tüntetéseket tartottak, és a rendezvényen belül is komoly feszültség alakult ki. 

A 2025-ös verseny pedig még tovább élezte a helyzetet. Az izraeli Yuval Raphael a közönségszavazáson kiugróan erős eredményt ért el, és végül a második helyen végzett. Több európai műsorszolgáltató kérdéseket vetett fel az izraeli szavazatok hátterével kapcsolatban, illetve a szavazási rendszer átláthatóságát sürgette. Az EBU ugyanakkor azt közölte, hogy nem talált szabálytalan szavazási mintázatot.

 

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