Visszarántanák Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál mocsarába

Nem csak a színpadon folyik a vita
Az Eurovíziót elvileg a zene ünnepeként, politikamentes kulturális rendezvényként szervezik. A valóságban azonban évről évre bebizonyosodik, hogy a kontinens politikai és társadalmi konfliktusai a színpadra is begyűrűznek.
Az LMBTQ-kérdés különösen szembetűnő része lett a verseny arculatának. 2024-ben például a svájci Nemo nyerte meg a versenyt, aki nem bináris előadóként állt színpadra, de 2014-ben egy ennél durvább eset is kiverte a biztosítékot, amikor a szakállas nőnek kinéző nőimitátor, Conchita Wurst képviselte Ausztriát Koppenhágában, ahol versenydalával, a Rise Like a Phoenix-szel meg is nyerte a dalfesztivált.
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