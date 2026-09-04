Visszarántanák Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál mocsarába

Hat ország zsűrijét kellett kizárni



A 2022-es torinói Eurovízió egyik legnagyobb botránya a pontozással kapcsolatban robbant ki. Az Európai Műsorsugárzók Uniója, az EBU közölte, hogy hat ország – Azerbajdzsán, Georgia, Montenegró, Lengyelország, Románia és San Marino – zsűrijének szavazásában szabálytalanságra utaló mintázatokat fedeztek fel.

A hat zsűri eredményét ezért érvénytelenítették, és a pontokat egy előre meghatározott algoritmus alapján helyettesítették.

Az ügy azért volt különösen kínos, mert az Eurovízió egyik legfontosabb alapelve éppen az, hogy a verseny eredményét tisztességes, ellenőrizhető szavazással kell meghatározni.



A botrány ráadásul megerősítette azt a régi vádat, amely szerint az Eurovízión nem feltétlenül a legjobb dal nyer, hanem az országok közötti politikai, földrajzi és kulturális kapcsolatok is jelentős szerepet játszanak a pontozásban.



Ukrajna és Izrael – amikor a zene mögé kerül a politika



A politikai vitákat tovább erősítette az ukrajnai háború. Oroszországot 2022-ben kizárták a versenyből, miután kitört a háborús konfliktus a két szomszédos állam között. Nemrégiben pedig Izrael szereplése váltott ki hasonló vitákat. A 2024-es versenyen izraeli induló is részt vett, miközben Malmöben tömeges palesztinpárti tüntetéseket tartottak, és a rendezvényen belül is komoly feszültség alakult ki.