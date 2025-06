Conchita Wurst nagyon aggódik a Budapest Pride-ért

Nyílt levélben állt ki a Budapest Pride mellett több német közszereplő, amelyben arra szólítják fel a német kormányt és az Európai Unió vezetését, hogy támogassák a rendezvényt és a védjék meg résztvevőit – írja a Bennfentes. Négy német queer kezdeményezte a levelet, amelyet több mint hatvanan írtak alá, köztük az Eurovíziós dalfesztivál 2014-es győztese, az osztrák Conchita Wurst is. A levél aláírói szerint nem maradhat szó nélkül, hogy Magyarországon aláássák és megsemmisítik az emberi jogok és a demokrácia alapvető védelmét. Így fenyegetőznek:

„Európa kulturális, vallási, társadalmi és szexuális értelemben is sokszínű. A magyarországi LMBTQ-közösségnek pedig ugyanúgy szüksége van elismerésre és védelemre, mint mindenki másnak Európában. Ha Orbán Viktor kormánya el akar térni ettől a konszenzustól, tervét nem fogja tudni csendben és észrevétlenül végrehajtani.”

A nyílt levelet több politikus is aláírta, köztük van Katarina Barley szociáldemokrata EP-képviselő, volt családügyi miniszter, Katharina Dröge, a zöldpárt parlamenti frakcióvezetője, Heidi Reichinnek, a baloldali Linke társelnöke és Terry Reintke, az európai zöldpárt társelnöke is. Conchita Wurst volt már a Budapest Pride-on főszereplő, a szélsőbaloldali mércés, ma már politikus, országgyűlési képviselő Jámbor András is lelkendezett érkezésének hírére.