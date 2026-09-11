Russell és Antonelli volt a leggyorsabb a Forma-1 pénteki szabadedzésén
George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj pénteki első szabadedzésén Madridban. A Forma-1-ben összetettben vezető Kimi Antonelli a második lett. A második szabadedzésen aztán jött az összetettben vezető olasz Kimi Antonelli.
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