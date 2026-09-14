Az autóipari válság miatt teljesen megbénult az EU zöldreformja, mindenki egymásra vár

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság is a kínaiak mutogat (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

A zöldek másban látják a megoldást

Ezzel a megközelítéssel szemben a zöldek, a szociáldemokraták és a liberális frakciók képviselői állnak, akik elutasítanak mindenféle kompromisszumot vagy a célszámok csökkentését. A progresszív blokk szerint a 2035-ös céldátum elhalasztása vagy megváltoztatása végzetes jelzést küldene a piacoknak, és teljesen aláásná az Európai Unió globális klímavédelmi hitelességét. A zöldpárti politikusok úgy látják, hogy

az európai autógyártók jelenlegi válsága nem a környezetvédelmi szabályozás, hanem a saját elhibázott és késedelmes stratégiai döntéseik következménye, mivel túl sokáig ragaszkodtak a fosszilis technológiákhoz, és későn kezdték meg a saját akkumulátorgyártó kapacitásaik fejlesztését.

A politikai szembenállást tovább élezi a kínai elektromos autók megállíthatatlan európai expanziója. Miközben az európai döntéshozók a jogszabályi szövegek finomhangolásán vitatkoznak, az ázsiai versenytársak jelentős állami támogatásokkal és technológiai előnnyel felvértezve olyan ár-érték arányú járműveket kínálnak a kontinensen, amelyekkel a hazai márkák képtelenek versenyre kelni.

A vita tétje így már nem csupán a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, hanem a globális versenyképesség megőrzése és a „Made in Europe” védjegy jövője egy olyan korszakban, ahol az autóipar már nem a mechanikai tökéletességről, hanem a szoftveres és akkumulátortechnológiai dominanciáról szól.