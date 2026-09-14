Meghökkentő reakció a meccslabda után, majd Shelton Isten ajándékairól beszélt

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Alexander Zverev lett a US Open győztese, miután a döntőben 6:3, 7:6, 5:7, 6:2-re nyert Ben Shelton ellen. A német teniszező az idei Roland Garros-győzelem után második trófeáját nyerte. Zverev nem vette észre, hogy megnyerte a finálét, a meccslabda beütése után néhány másodpercig készült a következő fogadójátékra.

Koczó Dávid
2026. 09. 14. 6:38
Ben Shelton nem vetett véget az amerikai Grand Slam-várakozásnak, Alexander Zverev lett a US Open bajnoka Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
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– Először is Istennek akarok köszönetet mondani. A sikereim és a kudarcaim egyaránt ajándék, ahogy az is, hogy előttetek játszhatok – mondta Shelton, aki aztán Zverev játékát dicsérte részletesen, az év legjobb játékosának nevezve a németet

Zverev sem maradt adósa, s kiemelte: a párhuzam miatt, hogy hozzá hasonlóan Sheltont is az édesapja edzi, az ő esetében is családi ügy a tenisz, nagyon tud örülni az amerikai sikereinek.

A cukorbeteg US Open-bajnok

A német játékos nemcsak a stábjában lévő apjáról és bátyjáról beszélt ezúttal.

– Még valakinek köszönetet akarok mondani, aki szinte soha nem nézi a meccseimet, de az egyik legfontosabb ember az életemben.

Amikor a fiadról négyévesen megállapítják, hogy cukorbeteg, és az orvos azt mondja, hogy ez az életét és sportolását jelentősen korlátozni fogja, nagyon erős anyára vall, hogy erre úgy reagált: a fiam az lesz, aki csak akar. A betegség nem fogja meghatározni

– mondta Alexander Zverev, ezzel könnyeket csalva az édesapja szemébe.

 

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