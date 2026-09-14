Meghökkentő reakció a meccslabda után, majd Shelton Isten ajándékairól beszélt

– Először is Istennek akarok köszönetet mondani. A sikereim és a kudarcaim egyaránt ajándék, ahogy az is, hogy előttetek játszhatok – mondta Shelton, aki aztán Zverev játékát dicsérte részletesen, az év legjobb játékosának nevezve a németet

Zverev sem maradt adósa, s kiemelte: a párhuzam miatt, hogy hozzá hasonlóan Sheltont is az édesapja edzi, az ő esetében is családi ügy a tenisz, nagyon tud örülni az amerikai sikereinek.