Ribakina mindent elvett Szabalenkától, a döntő után elszabadultak az indulatok

Szabalenka ráadásul egyszerre két koronát veszített el. 99 egymást követő héten vezette a világranglistát, ami minden idők hatodik leghosszabb megszakítás nélküli uralma. Amikor ezt a sajtótájékoztatón megemlítették neki, már képes volt viccelni.

– Majd meglátjuk, Jelena meg tudja-e dönteni – mondta nevetve, majd Ribakina jelenlegi játékára utalva hozzátette: – Ha így folytatja, akkor bajban vagyok.

Kettejük rivalizálása egyre inkább meghatározza a női teniszt. Szabalenka összesítésben még 10-8-ra vezet, ám Ribakina az utóbbi három igazán nagy döntőjükből hármat megnyert: legyőzte riválisát a 2025-ös WTA-világbajnokság fináléjában, majd idén az Australian Open és most a US Open döntőjében is.

Ribakina New York-i győzelemért 5,5 millió dollár, mintegy 1,7 milliárd forint járt, ami Grand Slam-rekordot jelentő pénzdíj. Pályafutása 14. tornagyőzelmét ünnepelhette, hétfőtől pedig ő lesz a női világranglista 30. világelsője.