Ribakina mindent elvett Szabalenkától, a döntő után elszabadultak az indulatok

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Jelena Ribakina nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyesét. A kazah játékos három szettben győzött Arina Szabalenka ellen, akitől ezen a héten előbb a világelsőséget, most pedig a US Open trófeáját is elhódította. A fehérorosz nehezen viselte a vereséget, ütőt tört, és az őt felvevő kamerát is elzavarta. Ribakina bevallotta: a torna előtt maga sem számított ekkora sikerre.

Szalay Attila
2026. 09. 13. 9:03
Arina Szabalenka elbukott a Jelena Ribakina elleni döntőben a US Openen Fotó: PATRICK SMITH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Szabalenka ráadásul egyszerre két koronát veszített el. 99 egymást követő héten vezette a világranglistát, ami minden idők hatodik leghosszabb megszakítás nélküli uralma. Amikor ezt a sajtótájékoztatón megemlítették neki, már képes volt viccelni.

– Majd meglátjuk, Jelena meg tudja-e dönteni – mondta nevetve, majd Ribakina jelenlegi játékára utalva hozzátette: – Ha így folytatja, akkor bajban vagyok.

Kettejük rivalizálása egyre inkább meghatározza a női teniszt. Szabalenka összesítésben még 10-8-ra vezet, ám Ribakina az utóbbi három igazán nagy döntőjükből hármat megnyert: legyőzte riválisát a 2025-ös WTA-világbajnokság fináléjában, majd idén az Australian Open és most a US Open döntőjében is.

Ribakina New York-i győzelemért 5,5 millió dollár, mintegy 1,7 milliárd forint járt, ami Grand Slam-rekordot jelentő pénzdíj. Pályafutása 14. tornagyőzelmét ünnepelhette, hétfőtől pedig ő lesz a női világranglista 30. világelsője.

US OpenJelena RibakinateniszArina Szabalenka

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