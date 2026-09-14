Trump az ukrán támadások leállítására szólította fel Zelenszkijt, tarthatatlanná vált a helyzet + videó

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Donald Trump amerikai elnök vasárnapi írországi nyilatkozatában felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy az ukrán fegyveres erők függesszék fel az oroszországi olajfinomítók és dízellétesítmények elleni dróntámadásokat. Washington hivatalos álláspontja szerint az ukrán akciók globális üzemanyaghiányt idéznek elő, ami közvetlenül hozzájárul az Egyesült Államokban tapasztalható rekordmagas dízelárakhoz.

2026. 09. 14. 10:31
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
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orosz-ukrán háborúUkrajnaDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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