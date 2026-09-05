Beletelt némi időbe, de talán végre hozzányúl a kormány az üzemanyagárakhoz

A harmadik figyelemfelkeltő kifejezés a miniszterelnök posztjában pedig ez: mielőbb hathatós és célzott segítséget kívánnak nyújtani az autósoknak. Ez alapján úgy tűnik, a vidéki kis benzinkutakat üzemeltető vállalkozók ismét hoppon maradhatnak, ami nem szerencsés. Meglehet, csak kimaradt a rövidke bejegyzés szövegéből a magyar üzemanyagos kisvállalkozók védelmének említése. Egyúttal az is felmerülhet, hogy ezúttal az egyébként pénzügyileg kiválóan teljesítő olajipari nagyvállalatoknak kell magukra vállalniuk az autósok segítésének anyagi terhét. Jelenleg ugyanis ez tűnik az egyetlen járható útnak.