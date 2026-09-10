Dízelár: Magyar Péter megígérte, de elmaradt a várva várt bejelentés

A kérdés így egyelőre nyitva maradt, miközben a dízel ára már meghaladta a 700 forintos szintet a Holtankoljak.hu adatai szerint. Magyar Péter csütörtökön pedig már más ügyben utazik Pozsonyba: a Visegrádi Négyek találkozóján vesz részt, ahol a szlovák elnökség megkezdi munkáját a V4-ek szövetségében.

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