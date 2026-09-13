A Tisza legnagyobb kudarca? Egyetlen intézkedésnél öt súlyos hibát is elkövettek Magyar Péterék

3. Forronganak a fuvarozók

A fuvarozók ugyanakkor ágazati segítség nélkül maradhatnak, aminek súlyosságát kellően mutatja, hogy valóságos egységfront kezd kialakulni körükben a kormány döntése ellen. Mélységes csalódással és értetlenséggel fogadta a dízelügyi döntést a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE). A szervezetnél remélik, hogy a pénteki bejelentés egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány már a hétvégén vagy legkésőbb hétfőn előáll a magyar fuvarozó vállalkozásokat segítő intézkedéssel is.

Ha azonban nem érkezik ilyen döntés, akkor ki kell mondanunk: a kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó kkv-kat

– írta pénteken a szervezet, hozzátéve: valódi intézkedést várnak, és nem fognak hallgatni. Egy másik fuvarozó szervezet, a NiT Hungary is azt közölte: számukra elfogadhatatlan a dízeltámogatási csomag. Ők is rögzítették, hogy azonnali támogatást vár a szakma.

4. Nem is egyszer tankolnak a családok

Súlyos hiba mutatkozik az ötezer forintos összeg meghatározása körül is. – Egy átlagos család havi egyszer tankol – erről beszélt a pénteki bejelentéskor a miniszterelnök, majd kitért rá: azért adnak havi ötezer forintot az érintetteknek, mert ekkora a különbözet a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár között havi egy tankolással számolva. Ezt a számítást azonban egyik olyan kutatás sem támasztja alá, amelyet az elmúlt hat évből találtunk és amelyek az autóhasználat témájában készültek.