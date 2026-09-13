A Tisza legnagyobb kudarca? Egyetlen intézkedésnél öt súlyos hibát is elkövettek Magyar Péterék

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A legnagyobb baklövés talán az, hogy a kormányfő láthatóan zokon vette, amikor a megalapozott kritika szembe jött vele.

Jakubász Tamás
2026. 09. 13. 16:00
Illusztráció Fotó: Mirkó István
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3. Forronganak a fuvarozók

A fuvarozók ugyanakkor ágazati segítség nélkül maradhatnak, aminek súlyosságát kellően mutatja, hogy valóságos egységfront kezd kialakulni körükben a kormány döntése ellen. Mélységes csalódással és értetlenséggel fogadta a dízelügyi döntést a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE). A szervezetnél remélik, hogy a pénteki bejelentés egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány már a hétvégén vagy legkésőbb hétfőn előáll a magyar fuvarozó vállalkozásokat segítő intézkedéssel is. 

Ha azonban nem érkezik ilyen döntés, akkor ki kell mondanunk: a kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó kkv-kat 

– írta pénteken a szervezet, hozzátéve: valódi intézkedést várnak, és nem fognak hallgatni. Egy másik fuvarozó szervezet, a NiT Hungary is azt közölte: számukra elfogadhatatlan a dízeltámogatási csomag. Ők is rögzítették, hogy azonnali támogatást vár a szakma.

4. Nem is egyszer tankolnak a családok

Súlyos hiba mutatkozik az ötezer forintos összeg meghatározása körül is. – Egy átlagos család havi egyszer tankol – erről beszélt a pénteki bejelentéskor a miniszterelnök, majd kitért rá: azért adnak havi ötezer forintot az érintetteknek, mert ekkora a különbözet a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár között havi egy tankolással számolva. Ezt a számítást azonban egyik olyan kutatás sem támasztja alá, amelyet az elmúlt hat évből találtunk és amelyek az autóhasználat témájában készültek.

De nem támasztják alá a kormányzati feltételezést azok a vélemények sem, amelyek Magyar Péter videós bejelentése alatt jelentek meg a közösségi médiában. Bár a kommentekből messzemenő következtetést sosem szabad leszűrni, de az állítható, hogy a miniszterelnöki megszólalás alatt látható hozzászólások élesen bírálták az intézkedést.

5. Megsértődött a kormányfő

A bejelentésre érkezett megannyi kritika a jelek szerint nem érintette jól a miniszterelnököt. Magyar Péter szombati veszprémi felszólalásán így fogalmazott: „Mégis kerestünk egy megoldást a gázolajnál, ahol a legnagyobb az áremelkedés. Úgy látom, lehet, hogy nem kellett volna, mert nincs rá igény, és a magyar emberek azt mondják, hogy inkább kifizetik a piaci árat, legyenek normális fizetések, normális utak, normális szolgáltatások. Megtanultuk” – közölte érezhetően ingerülten a kormányfő.

Az intézkedésről összességében elmondható, hogy miután a Tisza kapkodva megszüntette a védett árat, sokat várt, amíg újabb megoldást jelentett be. Amit kitaláltak, az egyrészt társadalmilag igazságtalan, másrészt olyan feltételezésből indul ki, a havi egyszeri tankolásból, ami nem támasztható alá. Ráadásul a fuvarozókra nem gondoltak, aminek árát az egész társadalom megfizetheti. S ha mindez nem lenne elég, a miniszterelnök mintha megsértődött volna, amikor az egyébként érvekkel alátámasztható kritikát szembeszegezték vele.

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