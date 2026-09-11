„Tartsd meg az aprót!” – ellepték a dühös kommentelők a tiszások oldalait

Más arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb üzemanyagáraknak szerinte egyértelmű nyertesei és vesztesei vannak:

A magas üzemanyag áron vannak akik nyernek és vannak akik veszítenek

– fogalmazott. A kormány oldalán olyan hozzászólás is megjelent, amely egyszerűen az intézkedés értelmét kérdőjelezte meg: „Infláció majdnem olyan hangosan tapsol mint a Mol vezetés!”

Deák Dániel: Visszaüthetnek a Tisza kampányígéretei

– Csalódott kommentelők ezrei jelentek meg Magyar Péter és a TISZA felületein, miután kiderült: a korábbi védett ár helyett csak nagyjából minden negyedik autó tulajdonosa kaphat havi 5 ezer forintos támogatást – állapította meg elemzésében Deák Dániel. A politikai elemző szerint visszaüthetnek a Tisza kampányígéretei. – Magyar Péter a választási kampányban rendkívül ambiciózus gazdasági vállalásokat tett: béremelésekről, a családi pótlék emeléséről, adócsökkentésekről beszélt, az üzemanyagok esetében pedig még 480 forintos benzinárstopot is követelt. Már akkor kérdéses volt, hogy ezek az ígéretek mennyire betarthatóak – idézte fel.

Deák Dániel szerint sok választó valóban elhitte, hogy a Tisza be is váltja ezeket a vállalásokat. Azt írta: A Tisza kétharmados választási győzelméhez az is hozzájárult, hogy sok választó úgy érezte: a korábbi támogatások megmaradhatnak, miközben újabb kedvezmények és jövedelemnövelő intézkedések is érkeznek.

Csakhogy az idő előrehaladtával az ígéretek és a kormány lépései között egyre nagyobb a különbség:

A kampányban még 480 forintos árstopról volt szó, később megszűnt a 595/615 forintos védett ár, most pedig a kormány havi 5 ezer forintos, célzott kompenzációt vezet be a dízelautósok egy részének. Ez jóval szűkebb konstrukció annál, amit Magyar Péter korábban követelt.

A kiábrándulás jelei megjelentek, az ellenzék fő témája a megélhetés lehet

– Több nyári közvélemény-kutatásban is csökkent a TISZA támogatottsága, miközben Magyar Péter személyes népszerűsége egy mérésben már 50 százalék alá került. Ez önmagában még nem jelent politikai fordulatot, de arra utal, hogy a kormányzás első hónapjai után már megjelent egy kritikusabb választói réteg. A lemorzsolódók jelentős része egyelőre inkább a bizonytalanok táborát erősítheti – jegyezte meg Deák Dániel.