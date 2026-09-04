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Elengedte a gyeplőt a kormány, meglódultak az üzemanyagárak – Mi vezetett idáig?

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A kormány júniusban a piacra bízta az árazást, mára 73 forinttal a hajdani plafon fölött tankoljuk a benzint.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 04. 5:40
Szó sincs már a 480 forintos üzemanyagárakról Fotó: Bús Csaba
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Hová tűnt a 480 forintos követelés?

Mindez azért is érdemel figyelmet, mert Magyar Péter ellenzékből még egészen más hangot ütött meg. Március 3-án, amikor kiderült, hogy másnap 5, illetve 9 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, Magyar Péter a Facebookon azonnali árstopot követelt:

Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

 Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt:

Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!

Amikor néhány nappal később a kormány mégis 595, illetve 615 forintban húzta meg a védett árat, Magyar már óvatosabban fogalmazott: azt mondta, ehhez képest 50–100 forinttal is lehetne csökkenteni az üzemanyagárat. Miniszterelnökként aztán a világpiaci olajár változására hivatkozva nem vezette be a 480 forintos árstopot, majd az első kormányülés után gyakorlatilag lezártnak tekintette a témát. A választási ígéretből így semmi nem valósult meg – ma pedig már nem is a 480, hanem a korábban is csak átmenetinek szánt 595–615 forintos szint a viszonyítási pont, és azt is jócskán túlszárnyalta a piac.

Ismét szárnyal az olaj ára

A nyári mélyponthoz képest közel 30 százalékkal drágult a Brent hordónkénti ára, elsősorban az amerikai–iráni konfliktus újbóli kiéleződése miatt, amely a közel-keleti olajszállítási útvonalakat fenyegeti. A nemzetközi jegyzésár emelkedése időbeli késéssel épül be előbb a nagykereskedelmi, majd a kiskereskedelmi árakba – ennek eredményét látni most a hazai kutakon. Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a közel–keleti konfliktus megoldása még messze nem látható.

Kevesebb adat, nagyobb bizonytalanság

Egyébiránt, augusztus 31-től a Holtankoljak.hu megváltoztatta korábbi gyakorlatát és többé nem teszi közzé naponta a nagykereskedelmi árváltozásokat, csak a kutakon ténylegesen mért kiskereskedelmi átlagárakat. A módosítás azért is érzékeny, mert korábban éppen a nagykereskedelmi árdöntésekből lehetett viszonylag pontosan megjósolni, hogyan alakul másnap az ár a töltőállomásokon – ez az előrejelezhetőség most odaveszett, és csak utólag tájékozódhatnak az autósok az árváltozásokról.

A Mol szerint nincs ok aggodalomra

A Mol még júliusban, amikor a piaci ár először szökött a védett szint fölé, azzal igyekezett nyugtatni a fogyasztókat, hogy a nagykereskedelmi árakat a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályokhoz igazítják, a fogyasztóknak pedig nem ezt, hanem a totemoszlopokon megjelenő árakat érdemes figyelniük. A vállalat szerint árazási politikájában a szomszédos országokhoz igazodik, így a hazai termékárak nem magasabbak a régiós átlagnál. Ez a tegnapi árak alapján most is igaz, néhány kisebb eltéréssel.

A társaság érvelése azonban nem változtat azon, hogy tavasszal még törvény szabott felső határt a tankolásnak, most viszont nincs ilyen korlát – az autósoknak pedig nem marad más, mint napról napra figyelni, meddig araszol még feljebb az ár.

 

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