Elengedte a gyeplőt a kormány, meglódultak az üzemanyagárak – Mi vezetett idáig?

Hová tűnt a 480 forintos követelés?

Mindez azért is érdemel figyelmet, mert Magyar Péter ellenzékből még egészen más hangot ütött meg. Március 3-án, amikor kiderült, hogy másnap 5, illetve 9 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, Magyar Péter a Facebookon azonnali árstopot követelt:

Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

Az egyik kampánybeszédében pedig így fogalmazta meg ugyanezt:

Maximáljátok 480 forintban a benzin árát! Próbáljátok meg, sikerülni fog!

Amikor néhány nappal később a kormány mégis 595, illetve 615 forintban húzta meg a védett árat, Magyar már óvatosabban fogalmazott: azt mondta, ehhez képest 50–100 forinttal is lehetne csökkenteni az üzemanyagárat. Miniszterelnökként aztán a világpiaci olajár változására hivatkozva nem vezette be a 480 forintos árstopot, majd az első kormányülés után gyakorlatilag lezártnak tekintette a témát. A választási ígéretből így semmi nem valósult meg – ma pedig már nem is a 480, hanem a korábban is csak átmenetinek szánt 595–615 forintos szint a viszonyítási pont, és azt is jócskán túlszárnyalta a piac.

Ismét szárnyal az olaj ára

A nyári mélyponthoz képest közel 30 százalékkal drágult a Brent hordónkénti ára, elsősorban az amerikai–iráni konfliktus újbóli kiéleződése miatt, amely a közel-keleti olajszállítási útvonalakat fenyegeti. A nemzetközi jegyzésár emelkedése időbeli késéssel épül be előbb a nagykereskedelmi, majd a kiskereskedelmi árakba – ennek eredményét látni most a hazai kutakon. Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a közel–keleti konfliktus megoldása még messze nem látható.

Kevesebb adat, nagyobb bizonytalanság

Egyébiránt, augusztus 31-től a Holtankoljak.hu megváltoztatta korábbi gyakorlatát és többé nem teszi közzé naponta a nagykereskedelmi árváltozásokat, csak a kutakon ténylegesen mért kiskereskedelmi átlagárakat. A módosítás azért is érzékeny, mert korábban éppen a nagykereskedelmi árdöntésekből lehetett viszonylag pontosan megjósolni, hogyan alakul másnap az ár a töltőállomásokon – ez az előrejelezhetőség most odaveszett, és csak utólag tájékozódhatnak az autósok az árváltozásokról.