A nagycsaládosok egy része ebből is kimaradt – a luxust nem lóerőben mérjük

A kormány kommunikációja szerint a támogatás mintegy egymillió dízelautó-tulajdonost és családjaikat érintheti, vagyis nagyjából 20 milliárd forintba kerülhet majd a költségvetésnek a teljes négy havi program. Összevetésképp: az üzemanyagok védett árának rendszerének fenntartására havonta mintegy 50 millárd forint ment a költségvetésből.