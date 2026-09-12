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A nagycsaládosok egy része ebből is kimaradt – a luxust nem lóerőben mérjük

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A 150 lóerős teljesítményhatár első látásra talán szigorúnak tűnhet, ám a használtpiacon számos olyan dízelautó akad, amely ebbe a körbe belefér úgy, hogy az értéke vagy a mérete alapján aligha nevezhető fapadosnak. A támogatásból ugyanakkor azon nagycsaládosok egy része is kimarad, akik az Orbán-kormány családtámogatási programjának segítségével vásároltak hétszemélyes autót.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 12. 11:02
Illusztráció Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap
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A kormány kommunikációja szerint a támogatás mintegy egymillió dízelautó-tulajdonost és családjaikat érintheti, vagyis nagyjából 20 milliárd forintba kerülhet majd a költségvetésnek a teljes négy havi program. Összevetésképp: az üzemanyagok védett árának rendszerének fenntartására havonta mintegy 50 millárd forint ment a költségvetésből.

autólóerős határcsalád

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