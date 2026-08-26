Megvan a 2027-es Paloznaki Jazzpiknik egyik sztárfellépője

Három napra a jazzé volt a Balaton
A Paloznaki Jazzpiknik idén is a jazz, a soul, a funk és a pop világának nagy neveit hozta el Paloznakra: augusztus 6. és 8. között fellépett többek között Gregory Porter, Rick Astley, az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Matt Bianco és Ella Eyre is fellép, miközben a hazai előadók is fontos szerepet kaptak a programban. A fesztivál különleges hangulatát a balatoni környezet, a minőségi gasztronómia és a sokszínű zenei kínálat együttese adta. Még áprilisban, a Paloznaki Jazzpiknik sajtótájékoztatóján, melyet a Time Out Market Budapestben tartottak, Valde Orsolya alapító a fesztivál szellemiségét helyezte előtérbe, kiemelve, hogy a Paloznaki Jazzpiknik jóval több egyszerű koncertsorozatnál.
A fesztiválok egyik legnagyobb értéke az a különleges közösségépítő erő, amely képes összekapcsolni az embereket. A Paloznaki Jazzpiknik ennek jegyében olyan találkozási pont, ahol a hasonló értékrendű és ízlésű közönség nemcsak a zenét élvezheti, hanem a Balaton-felvidék természeti szépségével is egységben élheti meg az élményt
– mutatott rá Valde Orsolya.
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