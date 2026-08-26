Megvan a 2027-es Paloznaki Jazzpiknik egyik sztárfellépője

Számos balatoni esemény van, ezek közül a Paloznaki Jazzpiknik az, ami a leginkább összefonódik a helyszínnel. A történet 2012-ben kezdődött, még jóval kisebb léptékben. Az első Jazzpiknik tulajdonképpen egy tájházi udvari dzsembori volt, amelynek alapötletét a jó bor és a jó zene találkozása adta. Az ötletgazdák, Homola Szabolcs és Valde Orsolya olyan balatoni rendezvényt szerettek volna létrehozni, amely nem akar versenyezni a klasszikus tömegfesztiválokkal, inkább valami mást kínál helyettük. Azóta sok minden megváltozott, a kis udvari rendezvényből háromnapos fesztivál lett, több színpaddal és koncertek tucatjaival, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozatának is meghatározó szereplőjévé vált. Ami megmaradt: a zene mellett ugyanúgy része az élménynek a balatoni bor, a gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és maga Paloznak. A Jazzpiknik mérete az évek során látványosan nőtt – 2023-ban már mintegy húszezer látogató fordult meg a három nap alatt –, de a program összeállításában végig fontos maradt a jazz, a soul, a funk és az ezekhez kapcsolódó műfajok találkozása.

Az elmúlt években egészen komoly névsor fordult meg Paloznakon. Koncertezett itt többek között Rick Astley, Lisa Stansfield, Emeli Sandé, The Jacksons, Jamie Cullum, Soul II Soul, Electro Deluxe, Kraak & Smaak, Kool & the Gang, Mario Biondi, Matt Bianco, Candy Dulfer, Jazzanova, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience, Incognito, St. Germain, DePhazz és Mezzoforte. A magyar fellépők között ott volt Fábián Juli, a Djabe, a Bin Jip, a Mrs. Columbo, Herczku Ágnes és Sinha Róbert, Judie Jay, az Amoeba, Csemer Boggie, Tompos Kátya és a Barabás Lőrinc Quartet is.