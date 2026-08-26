Rendkívüli

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a papokat Btk.-val fenyegető tiszás volt munkahelyén

Rendkívüli

Gyomros a gyengélkedő építőiparnak: Magyar Péterék döntése csődbe vitte az egyik legnagyobb építőipari vállalatot

paloznaki jazzpikniksophie ellis - bextorvalde orsolya

Megvan a 2027-es Paloznaki Jazzpiknik egyik sztárfellépője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Jövőre, 2027-ben Sophie Ellis-Bextor érkezik Paloznakra! Még véget sem ért az idei fesztiválszezon, már meg is van a jövő évi, jubileumi Paloznaki Jazzpiknik zárónapjának sztárfellépője. A Balaton-parti esemény ismét nagyszabású ünneplésre készül. Tizennégy évvel az első piknik után a rendezvény jóval nagyobb, mint ahonnan indult, de az alapötlet ugyanaz maradt.

Viland Gabriella
2026. 08. 26. 19:38
Fotó: Jordan Munns
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három napra a jazzé volt a Balaton

A Paloznaki Jazzpiknik idén is a jazz, a soul, a funk és a pop világának nagy neveit hozta el Paloznakra: augusztus 6. és 8. között fellépett többek között Gregory Porter, Rick Astley, az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Matt Bianco és Ella Eyre is fellép, miközben a hazai előadók is fontos szerepet kaptak a programban. A fesztivál különleges hangulatát a balatoni környezet, a minőségi gasztronómia és a sokszínű zenei kínálat együttese adta. Még áprilisban, a Paloznaki Jazzpiknik sajtótájékoztatóján, melyet a Time Out Market Budapestben tartottak, Valde Orsolya alapító a fesztivál szellemiségét helyezte előtérbe, kiemelve, hogy a Paloznaki Jazzpiknik jóval több egyszerű koncertsorozatnál. 

A fesztiválok egyik legnagyobb értéke az a különleges közösségépítő erő, amely képes összekapcsolni az embereket. A Paloznaki Jazzpiknik ennek jegyében olyan találkozási pont, ahol a hasonló értékrendű és ízlésű közönség nemcsak a zenét élvezheti, hanem a Balaton-felvidék természeti szépségével is egységben élheti meg az élményt

 – mutatott rá Valde Orsolya. 

Számos balatoni esemény van, ezek közül a Paloznaki Jazzpiknik az, ami a leginkább összefonódik a helyszínnel. A történet 2012-ben kezdődött, még jóval kisebb léptékben. Az első Jazzpiknik tulajdonképpen egy tájházi udvari dzsembori volt, amelynek alapötletét a jó bor és a jó zene találkozása adta. Az ötletgazdák, Homola Szabolcs és Valde Orsolya olyan balatoni rendezvényt szerettek volna létrehozni, amely nem akar versenyezni a klasszikus tömegfesztiválokkal, inkább valami mást kínál helyettük. Azóta sok minden megváltozott, a kis udvari rendezvényből háromnapos fesztivál lett, több színpaddal és koncertek tucatjaival, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozatának is meghatározó szereplőjévé vált. Ami megmaradt: a zene mellett ugyanúgy része az élménynek a balatoni bor, a gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és maga Paloznak. A Jazzpiknik mérete az évek során látványosan nőtt – 2023-ban már mintegy húszezer látogató fordult meg a három nap alatt –, de a program összeállításában végig fontos maradt a jazz, a soul, a funk és az ezekhez kapcsolódó műfajok találkozása.

Az elmúlt években egészen komoly névsor fordult meg Paloznakon. Koncertezett itt többek között Rick Astley, Lisa Stansfield, Emeli Sandé, The Jacksons, Jamie Cullum, Soul II Soul, Electro Deluxe, Kraak & Smaak, Kool & the Gang, Mario Biondi, Matt Bianco, Candy Dulfer, Jazzanova, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience, Incognito, St. Germain, DePhazz és Mezzoforte. A magyar fellépők között ott volt Fábián Juli, a Djabe, a Bin Jip, a Mrs. Columbo, Herczku Ágnes és Sinha Róbert, Judie Jay, az Amoeba, Csemer Boggie, Tompos Kátya és a Barabás Lőrinc Quartet is.

Az idei Paloznaki Jazzpikniken, augusztus 6. és 8. között délutántól késő estig váltották egymást a zenekarok, miközben a bor és a gasztronómia ugyanúgy hozzátartozott az eseményhez, mint maga a zene. Paloznakon nem csak az számít, ki áll este a nagyszínpadon. Legalább ennyire hozzátartozik az egészhez a séta a falun keresztül két koncert között, egy pohár balatoni bor, a kisebb színpadoknál véletlenül elkapott zenekar, vagy az a néhány óra, amikor az ember egyszerűen leül a fűbe. Tizennégy évvel az első piknik után a rendezvény jóval nagyobb, mint ahonnan indult, de az alapötlet ugyanaz maradt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Levegő és víz – az árendába

Bayer Zsolt avatarja

Van ott egy szó a címben, a „forradalmi” magyar ifjúságnak valószínűleg fogalma sincs, mit jelent, hát kezdjük ezzel.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu