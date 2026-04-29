Világsztárok és közösségi élmény a Balaton-felvidéken: bemutatkozott a Paloznaki Jazzpiknik idei programja
Rick Astley, Matt Bianco, Earth, Wind & Fire Experience, Gregory Porter és Ella Eyre is fellép idén a Balaton-felvidék egyik legnívósabb zenei eseményén, a Paloznaki Jazzpikniken, amely most is a közösségi élményre és a kulturális minőségre helyezi a hangsúlyt. A fesztiválok nem csupán szórakoztatnak, hanem közösséget teremtenek – hangzott el a Paloznaki Jazzpiknik budapesti sajtótájékoztatóján, ahol ismertették az augusztus 6. és 8. között megrendezendő esemény részleteit. A tizennegyedik alkalommal jelentkező Paloznaki Jazzpiknik idén is világsztárokkal, fiatal tehetségekkel és összművészeti programokkal várja a közönséget.
