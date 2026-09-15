Sokkban az Eb-bronzérmes úszó, akit rákkal diagnosztizáltak

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Egyetlen telefonhívás, két szó, és egyik pillanatról a másikra összeomlott egy Eb-bronzérmes úszónő addigi élete. Katja Fain, a szlovének 25 éves, kétszeres olimpikon úszója hónapokon át egyedül próbált megbirkózni azzal, amire soha életében nem számított. Június 30-án közölték vele, hogy vérrákja van, krónikus mieloid leukémiával diagnosztizálták. Most először beszélt nyilvánosan a betegségéről - és arról a kérdésről is, amelyre egyelőre senki nem tudja a választ: visszatérhet-e még valaha az élsportba.

Lantos Gábor
2026. 09. 15. 18:45
A szlovén Katja Fain élete teljesen megváltozott Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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A Swimming World beszámolója szerint Fain arról beszélt, hogy nincs előtte olyan egyértelmű példa, amely megmutatná: krónikus mieloid leukémiával, a szükséges gyógyszeres kezelés mellett valaki biztonságosan visszatért volna ugyanarra a magas szintű élsportolói terhelésre. Így most nem az életéért folytatott verseny az egyetlen tét, hanem a sportkarrierjéért zajló küzdelem is.

Pedig Fain pályafutása alapján lenne miért visszatérnie. A tokiói olimpián 400 méteres gyorsúszásban a 15. helyen végzett, Párizsban pedig ismét az olimpiai mezőny tagja volt. Öt évvel ezelőtt bronzérmet szerzett a kazanyi rövidpályás Európa-bajnokság 200 méteres gyorsúszásában, a 2022-es Mediterrán Játékokon pedig két arany- és két ezüstérmet nyert. 

Fain azt is elárulta, hogy a diagnózis után eleinte próbálta megtölteni a napjait mindenféle elfoglaltsággal. Olyan dolgokat keresett, amelyek elterelik a figyelmét. 

Esténként azonban, amikor elcsendesedett minden, újra sírni kezdett.

Végül, azért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza történetét, mert nemcsak magáról akart beszélni. Azt szeretné, ha az ő története erőt adna másoknak is, akik olyan betegséggel vagy élethelyzettel szembesülnek, amelyre soha nem készültek fel.

A diagnózis óta három hónap sem telt el, és Fain még mindig nem tudja, mi lesz vele sportolóként. A betegség kezelhető, a jövője azonban bizonytalan. Lehet, hogy néhány hónap múlva újra medencében látjuk. Lehet, hogy még hosszú út áll előtte. És az is lehet, hogy az a karrier, amelyért egész életében dolgozott, ezen a ponton véget ér.

 

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