A magyar sprinter Európa leggyorsabbja, máshogy képzelte az évet

Molnár Attila lett az első magyar futó, aki 45 másodpercen belüli idővel teljesítette a 400 métert. A huszonegy éves magyar atléta múlt héten felállított országos csúcsa azért is volt meghökkentő, mert korábban még 46 másodpercen belüli futása sem volt. A 44,98-as idővel Molnár rendelkezik az idei legjobb európai eredménnyel, ráadásul az idei, budapesti világbajnokságra való kvalifikáció miatt sem kell már aggódnia, hiszen teljesítette a 45,00-s kvalifikációs szintet.

– Azt gondoltam, hogy a világbajnoki szereplésért foggal-körömmel küzdve, versenyről versenyre járva kell majd megharcolnom, ezért számomra is meglepő, hogy Cipruson első nekifutásra teljesült a célom – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Molnár Attila, aki tovább javítaná országos rekordját. – Úgy érzem, hogy tényleg vannak még tartalékok bennem, egy-két jó verseny kell ahhoz, hogy ezt bizonyítani is tudjam. A csúcsjavítás előtt sem voltam kishitű, most viszont tényleg merek nagyot álmodni.