Hétpecsétes titkok a budapesti atlétikai világbajnokság főpróbája előtt

Óvatos, de bizakodó előrejelzés

Scheidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója nem az az ember, aki szeret nagyokat mondani, és túl szép képet festeni a jövőről, most viszont nem titkolja, hogy bizakodva tekint a budapesti világbajnokság felé.

– Óvatos duhaj vagyok, de egyre több remek eredmény tölt el bizakodással: olyan teljesítmények, országos csúcsjavítások, egyéni rekordok túlszárnyalása, amelyek az elmúlt évek kemény munkájának eredményességét igazolják vissza. Molnár Attila 400-as 44,98 másodperces „robbantásával” az idei európai rangsor élére került, a kontinenscsúcsot is megközelítve. Takács Boglárka, a leggyorsabb magyar nő 11,27-tel ismét magyar rekordot javított, és így tett a női 4x100-as váltó is, miközben több versenyszámban, mint például a női távolugrásban és gerelyhajításban reményeket keltő versengés folyik a világbajnoki szereplés jogának kiharcolásáért. Minderről a teljesség igénye nélkül számolok be, de azt is hangsúlyoznom kell, hogy még sok munkára és versenyzésre van szükség ahhoz, hogy a válogatottak formája a világbajnokságon csúcsosodjon ki – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a bonyhádi szakember.

Scheidler Géza a szabadtéri idény kezdete előtt annak a reményének adott hangot, hogy a budapesti csúcseseményen akár 25 tagú is lehet a magyar válogatott létszáma.

– Most már a harmincas számot is ki merem mondani, de ha minden jól megy, ennél többen is vizsgázhatnak az új létesítmény remek Mondo pályáján, aminél korszerűbb és gyorsabb talán nincs is a világon – folytatta a sportigazgató. – A bizonyítási és szintteljesítési lehetőségek számára idén nem lehet panasz. Örülünk annak, hogy 2023-ban is lesz Gyulai Memorial Székesfehérváron, ahogy Budapesten és Nyíregyházán WA Continental Tour Bronze kategóriás nemzetközi versenyek, az pedig hab a tortán, hogy elsőként a magyar bajnokság résztvevői vehetik birtokukba a Nemzeti Atlétikai Központot, ami ha nem is méretes nagyságút, de mindenképpen lépéselőnyt jelent a számukra – mondta befejezésül Scheidler Géza, emlékeztetve arra, hogy idén a finnországi U23-as Európa-bajnokság is kivételesen fontos próbatétel a magyar atléták számára, ahol a jelen és a jövő reménységei vizsgáznak.

Borítókép: A Nemzetközi Atlétikai Központba a vb-re több mint kétszáz ország versenyzői érkeznek (Fotó: Zsigmond László)