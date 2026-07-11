Molnár Attila pénzt emleget az új országos csúcsa után

A Gyémánt Liga-sorozat jövő szombaton Londonban folytatódik, előtte azonban kedden Budapestre is figyel az atlétika világa a Gyulai Memorial miatt.
A monacói Gyémánt Liga-állomás győztesei:
férfiak:
- 100 m: Oblique Seville (jamaicai) 9,88 mp
- 400 m: Busang Collen Kebinatshipi (botswanai) 43,44 mp
- 1000 m: Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 2:11,83 p
- 5000 m: Dominic Lokinyomo Lobalu (svájci) 12:52,54 p
- 3000 m akadály: Simon Koech (kenyai) 8:03,35 p
- távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,61 m
- magasugrás: Oleh Doroscsuk (ukrán) 2,32 m
nők:
- 200 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21,51 mp
- 400 m: Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság-beli) 48,67 mp
- 3000 m: Agnes Jebet Ngetich (kenyai) 8:08,95 p
- 100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12,20 mp
- hármasugrás: Leyanis Pérez Hernández (kubai) 15,06 m
- rúdugrás: Nina Kennedy (ausztrál) 4,95 m
- gerelyhajítás: Jen Ceji (kínai) 68,75 m
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!