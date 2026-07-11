atlétikaGyémánt LigaMolnár Attilaországos csúcs

Molnár Attila pénzt emleget az új országos csúcsa után

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Pénteken Monacóban folytatódott az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat. A magyar színeket Molnár Attila képviselte, ő ráadásul országos rekordot döntött 400 méteres síkfutásban. Nem csupán ebben a számban születtek remek időeredmények.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 8:11
Molnár Attila országos csúcsot futott Monacóban Fotó: AFP/Wojtek Radwanski
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A Gyémánt Liga-sorozat jövő szombaton Londonban folytatódik, előtte azonban kedden Budapestre is figyel az atlétika világa a Gyulai Memorial miatt.

A monacói Gyémánt Liga-állomás győztesei:

férfiak:

  • 100 m: Oblique Seville (jamaicai) 9,88 mp
  • 400 m: Busang Collen Kebinatshipi (botswanai) 43,44 mp
  • 1000 m: Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 2:11,83 p
  • 5000 m: Dominic Lokinyomo Lobalu (svájci) 12:52,54 p
  • 3000 m akadály: Simon Koech (kenyai) 8:03,35 p
  • távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,61 m
  • magasugrás: Oleh Doroscsuk (ukrán) 2,32 m

nők:

  • 200 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21,51 mp
  • 400 m: Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság-beli) 48,67 mp
  • 3000 m: Agnes Jebet Ngetich (kenyai) 8:08,95 p
  • 100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12,20 mp
  • hármasugrás: Leyanis Pérez Hernández (kubai) 15,06 m
  • rúdugrás: Nina Kennedy (ausztrál) 4,95 m
  • gerelyhajítás: Jen Ceji (kínai) 68,75 m

 

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