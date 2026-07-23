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Óriási Fradi-győzelem Hollandiában az Európa-liga selejtezőben

Európa-liga-selejtezőFC TwenteFerencvárosi TC

Óriási Fradi-győzelem Hollandiában az Európa-liga selejtezőben

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Nagyszerű győzelemmel folytatta európai kupaszereplését a magyar bajnoki ezüstérmes. A Ferencváros labdarúgócsapata Hollandiában, 2-1-re nyert a Twente otthonában, ez pedig remek eredmény egy olyan csapat ellen, amelyet előzetesen esélyesebbnek tartottak. A Konferencialiga selejtezőjének első körében a Paks hazai pályán 2-1-re kapott ki a görög Panathinakiosztól.

Magyar Nemzet
2026. 07. 23. 21:51
Óriási csatát vívott egymással a Twente és a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében
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A következő is, amelynél Dibusz a meccs legnagyobb védését mutatta be. A 61. percben Örjasaeter egy jobboldali beadás után egy szép cselt csinált, majd kapura lőtt, de a Fradi kapusa elképesztő bravúrral védett. Ezekben a percekben nagy nyomást helyezett a holland csapat a Fradira. Ugyanakkor a Twente mindenképpen szerette volna megszerezni a második gólt. A 67. percben Van den Belt újabb lövését védte ki Dibusz, aki ekkor a magyar csapat egyértelműen legjobb embere volt.

A semmiből jött a Fradi győztes gólja

A 70. percben Lenny Joseph kihagyta a kihagyhatatlant, amikor 5 méterről mellépörgetett. Innentől kezdve tényleg az volt a Fradi feladata, hogy ne kapjon újabb gólt, mert ez a döntetlen jó alapokat adhatott a budapesti visszavágóra. Ám a magyar csapat másként gondolta ezt. 

A 79. percben ugyanis Lenny Joseph egy lapos beadás után nagyszerűen lőtt a kapuba és ezzel ismét a magyar csapat vezetett. Néma csend borult ekkor a hollandiai stadionra.

A hátralévő 10 percben a Fradi kapuját megpróbálta nyomás alatt tartani a Twente, de újabb gól már nem esett, így a magyar csapat óriási győzelmet aratott idegenben egy olyan csapat otthonában, amelyet előzetesen sokkal esélyesebbnek tartottak.

Labdarúgó Európa-liga selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Twente (holland) – Ferencváros 1-2 (0-1). 

Kikapott a Paks a Konferencialigában

A Konferencialiga selejtező második fordulójának első mérkőzésén a Paks hazai pályán fogadta a görög Panathinaikosz együttesét. A 41. percben paksi öngóllal szerezte meg a vezetést a görög csapat, amikor Zaruri beadását követően a menteni igyekvő Vas Gábor a saját kapujába lőtt. Az 57. percben Andino kettőre növelte a Panathinaikosz előnyét. A játékos 10 méterről lőtt gólt. Elsőre úgy tűnt, hogy lesállás előzte meg az akciót, ám mivel a gólszerző az ellenféltől, Szabótól kapta meg a labdát, így a gól szabályos volt. Ezzel már 2-0-ra vezetett az ellenfél. A 63. percben a csereként beállt Böde Dániel a kapufát találta el. A 71. percben viszont már Böde-gólt látott a közönség: szép csel után 14 méterről lőtte ki a görögök kapuját. 

Labdarúgó Konferencialiga selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Paks– Panathinaikosz (görög) 1-2 (0-1). 

 

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