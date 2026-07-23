Óriási Fradi-győzelem Hollandiában az Európa-liga selejtezőben

A következő is, amelynél Dibusz a meccs legnagyobb védését mutatta be. A 61. percben Örjasaeter egy jobboldali beadás után egy szép cselt csinált, majd kapura lőtt, de a Fradi kapusa elképesztő bravúrral védett. Ezekben a percekben nagy nyomást helyezett a holland csapat a Fradira. Ugyanakkor a Twente mindenképpen szerette volna megszerezni a második gólt. A 67. percben Van den Belt újabb lövését védte ki Dibusz, aki ekkor a magyar csapat egyértelműen legjobb embere volt.

A semmiből jött a Fradi győztes gólja

A 70. percben Lenny Joseph kihagyta a kihagyhatatlant, amikor 5 méterről mellépörgetett. Innentől kezdve tényleg az volt a Fradi feladata, hogy ne kapjon újabb gólt, mert ez a döntetlen jó alapokat adhatott a budapesti visszavágóra. Ám a magyar csapat másként gondolta ezt.

A 79. percben ugyanis Lenny Joseph egy lapos beadás után nagyszerűen lőtt a kapuba és ezzel ismét a magyar csapat vezetett. Néma csend borult ekkor a hollandiai stadionra.

A hátralévő 10 percben a Fradi kapuját megpróbálta nyomás alatt tartani a Twente, de újabb gól már nem esett, így a magyar csapat óriási győzelmet aratott idegenben egy olyan csapat otthonában, amelyet előzetesen sokkal esélyesebbnek tartottak.

Labdarúgó Európa-liga selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Twente (holland) – Ferencváros 1-2 (0-1).