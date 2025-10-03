Majd Netflixen bepótoljuk? A kritikusok gyűlölik az év legkülönlegesebb filmjét, szerintünk érdemes a figyelemre

David (Colin Farrell) komor ábrázattal lép ki az eső áztatta utcára, miközben az édesapjával folytat egy lehangoló telefonbeszélgetést. Épp indulna egy esküvőre, amikor az autóját kerékbilincsben találja, így keres egy autókölcsönzőt, ahol már a kaputelefonban is furcsa dolgok történnek, de főszereplőnk ekkor még nem is sejti, hogy milyen szürreális utazásra kényszerül csak azért, mert egy borús napon kerékbilincs került az autójára. Ez a Mágikus, merész, meseszép utazás legelső jelenetsora, egy forgatókönyvírói mesterkurzus, ami minden fontos információt elárul a főszereplőjéről és a film bonyodalmáról anélkül, hogy az különösebben tudatosulna bennünk, miközben észrevétlenül szórja a később még jelentőséget nyerő apró gesztusokat.

Kogonada meseszerűen harsány színekkel mosta el a valóságok közti határokat (Forrás: TMDb)

A Mágikus, merész, meseszép utazás forgatókönyve 2020-ban került fel az úgynevezett Black Listre, ami az iparági vezetők által legjobbnak tartott, legígéretesebb, de addig még le nem forgatott forgatókönyveket gyűjti össze, éves rendszerességgel. A listáról rengeteg, később anyagilag sikeres, Oscar-díjakban gazdag film valósult meg (Juno, Gettómilliomos, A király beszéde, Az Argo-akció, Spotlight – Egy nyomozás részletei), így a Sony a Berlinale februári filmipari vásárán (European Film Market) a versenytársakat megelőzve nem szégyellt ötvenmillió dollárt kifizetni Seth Reiss (A menü) forgatókönyvéért és a világméretű forgalmazási jogokért. Ez irreálisan nagy összegnek tűnhet, de a döntésben komoly szerep jutott Margot Robbie-nak is, aki a Barbie elképesztő sikerével a háta mögött komolyan érdeklődött a női főszerep iránt – a színésznőnek korábban Oscar-jelölést hozott a szintén a listáról megvalósított Én, Tonya című életrajzi dráma.

Magának a filmnek az elkészítése további 45–60 millió dollárt emésztett fel, ami már önmagában is nagyon nagy összeg egy ilyen – már bátran kimondhatjuk – rétegfilm esetében, de a producerek annyira bíztak a projektben, hogy teljes kontrollt adtak a rendezésre felkért Kogonadának. A dél-koreai származású rendező jelenleg az amerikai független filmes színtér egyik legünnepeltebb alkotója, aki filmjeinek (Columbus, Búcsú Yangtól) egyedi vizuális esztétikájával, meditatív hangulatával és a lassú, szemlélődő történetmesélésével hívta fel magára a figyelmet. Utóbbit ezúttal a készen kapott forgatókönyv kedvéért elhagyta, a film rengeteg cselekményt sűrít magába, és hangulatában is sokkal harsányabb Kogonada korábbi alkotásainál.