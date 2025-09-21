Colin FarrellbukásutazásfilmMargot Robbie

Már most látszik, hogy Margot Robbie új filmje hatalmas bukás lehet

Kogonada rendezésében, Seth Reiss forgatókönyvéből készült a Mágikus, merész, meseszép utazás című romantikus film, amelynek a kritikák szerint a legnagyobb erénye a látványvilága. A két főszereplő, Margot Robbie és Colin Farell azon izgulhat, hogy mekkora bukás lehet a napokban bemutatott alkotás.

Munkatársunktól
2025. 09. 21. 14:34
Colin Farell és Margot Robbie a Mágikus, merész, meseszép utazás című filmben Forrás: Artmozi.hu
A Mágikus, merész, meseszép utazásban Sarah (Margot Robbie) és David (Colin Farrell) egymásba botlik egy baráti esküvőn, és hamarosan belecsöppennek egy szokatlan utazásba. David autójában egy titokzatos GPS segítségével olyan kapukon át juthatnak múltjuk kulcspillanataihoz visszatekintenek, újraélnek meghatározó élményeket, csalódásokat, örömöket mindezt azért, hogy jobban megértsék, hogyan alakult az életük, hol vannak most, és talán lehetőségük legyen befolyásolni, hogy merre tartanak a jövőben.

Margot Robbie
Margot Robbie és Colin Farell között nincs meg a kémia (Forrás: Mafab.hu)

Margot Robbie és Colin Farell nagyot bukhat

A film olyan nehéz témákat is feldolgoz, mint a gyász, a veszteség, a magány, a fájdalom, de mindezt nem borúsan láttatja, inkább a remény és a kapcsolódás lesz hangsúlyos.

Margot Robbie úgy nyilatkozott, hogy a forgatás során „arany buborékban” dolgoztak, még ha érzékenyen foglalkoznak is az emberi sebezhetőséggel.

A külföldi kritikák vegyesen fogadták a filmet, egyesek szerint az alkotás látványvilága erős: stilizált képek, vizuális fantázia, meghatározó hangulatbeli elemek is szerepelnek benne, amelyek a valóság és a képzelet határán mozognak. És többen úgy vélik, Margot Robbie és Colin Farrell kiváló színészek, de ebben a filmben az alakításuk nem mindig tökéletes.

Azt is nehezményezik, hogy Sarah és David karakterei nem eléggé kidolgozottak és a kémia sem működik közöttük, nincs meg az a vibrálás, amit egy ilyen filmnél várnánk.

A Sony 7-8 millió dolláros nyitóhétvégére számít, ami hatalmas bukás lehet, hiszen a stúdió 50 millió dollárt fizetett a projekt megszerzéséért, és több mint 60 millió dolláros költségvetést biztosított neki, vagyis összesen 110 milliót költöttek el a Mágikus, merész, meseszép utazásra.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

