Filmes nagyágyúk érkeztek Budapestre

Különleges vendégekkel, hatalmas érdeklődés mellett kezdetét vette a magyar főváros legnagyobb filmünnepe, a Budapesti klasszikusfilm-maraton (BKFM). A Nemzeti Filmintézet fesztiváljának nyitógáláját az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották, ahol teltházas vetítésen láthatta a közönség Robert Lantos producer, Szabó István rendező és Koltai Lajos operatőr közös, nagysikerű filmjét, a Csodálatos Júliát. Az alkotók maguk is részt vettek az eseményen, amelyen Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, Ráduly György fesztiváligazgató, a Nemzeti Filmintézet filmmegőrzési- és technológiai divízió igazgatója, valamint Robert Lantos producer köszöntötte a közönséget.

2025. 09. 17. 13:15
Fotó: David Lukacs
Káel Csaba beszédében kitért arra, hogy a Budapesti klasszikusfilm-maraton az elmúlt évek alatt jelentős presztízsre tett szert itthon és külföldön egyaránt.

Ráduly György, Robert Lantos, Szabó István és Káel Csaba a Budapesti klasszikusfilm-maraton megnyitóján (Fotó: Lukács Dávid)

A nemzetközi szakma elismeréssel beszél a kezdeményezésünkről és támogatóan áll mellénk. Ennek is köszönhető, hogy ezúttal is több mint száz felújított filmklasszikust láthat a közönség, köztük olyan filmtörténeti mérföldköveket, mint a Liliomfi, A szamuráj, a Metró, a Felvonó a vérpadra, vagy a Stromboli. Hatalmas megtiszteltetés, hogy három kiváló filmes, Atom Egoyan, David Cronenberg és Robert Lantos személyesen is elkísérik alkotásaikat, amelyek – túlzás nélkül állítható –, hogy az egyetemes filmművészet legkiválóbb művei közé tartoznak. Köszönettel tartozunk nekik, hogy lehetővé tették ezek bemutatását, és külön öröm, hogy a legtöbb vetítést ők maguk vezetik fel, ami mindenképp kuriózum és kihagyhatatlan élményt ígér 

– emelte ki Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke. 

Hozzátette, hogy a BKFM idén a magyar származású Joe Eszterhas hollywoodi forgatókönyvíró pályafutása előtt is tiszteleg, valamint a 100 éve született Makk Károly emléke előtt is adózik – a felejthetetlen rendezőzseni tíz, felújítva most először látható, emblematikus remekművét tűzi műsorra.

A BKFM fesztiváligazgatója, Ráduly György elmondta, hogy idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami határtalan lehetőséget kínált a Budapesti klasszikusfilm-maraton szervezőinek arra, hogy a hatnapos eseménysorozat minél színesebb legyen. 

Szinte a világ minden tájáról érkeztek felújított filmek, ennek köszönhetően olyan frissen restaurált klasszikusok premierjét tarthatják meg, mint az Alkonyat, az Érett nők dicsérete, a Légy bátor és erős, A hit harcosai, és a magyarok közül többek közt az Egymásra nézve, a Gázolás, a Ház a sziklák alatt vagy a Mese a 12 találatról.

Egészen a filmművészet kezdetéig visszanyúlunk idén. A program egyik ékköve a Lumière! – A kaland folytatódik című összeállítás, amelyben azok az első mozgóképek lesznek láthatók, amelyek egykor a Lumière testvérek műhelyében születtek. A lenyűgöző filmtekercseket a fesztiválunk díszvendége, a lyoni Lumiére Intézet vezetője és a cannes-i fesztivál igazgatója, Thierry Frémaux narrálja a vetítésen

– hangsúlyozta Ráduly György. 

A Budapesti klasszikusfilm-maratonnak az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center mellett a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának Budakeszi úti vetítője ad otthont. A Szent István téren pedig idén is kinyit a főváros legnagyobb szabadtéri mozija, ahol 4 estén át ingyenes vetítésekkel várják a közönséget.

A megnyitón a 2004-ben Annette Bening és Jeremy Irons főszereplésével készült, Csodálatos Júlia című, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma által felújított filmet láthatták a nézők, amelyet Szabó István rendezett, Koltai Lajos fényképezett, producere pedig Robert Lantos volt. 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

