Az első magyar filmrendezőnő rémálma és a producer, aki a Hunyadi előtt meghódította a világot

– A Budapesti Klasszikusfilm-maraton egyik díszvendége Robert Lantos producer lesz. A Hunyadi-sorozat miatt esett rá a választásuk?

Ráduly György, a Budapesti Klasszikusfilm-maraton fesztiváligazgatója Fotó: Havran Zoltán



– Részben igen, de az élműve túlmutat a sorozaton, a huszadik század második felének egyik legjelentősebb nemzetközi producere. Számunkra pedig már csak a magyar származása miatt fontos a személye, sőt valójában egy magyar ember: itt született és kezdte meg az iskolát, mielőtt 1956 után a családjával el kellett hagynia az országot. A Vöröskereszt segítségével először Dél-Amerikában, majd Kanadában kötöttek ki, ott nőtt fel, de a magyarságát sosem felejtette el, többször beszélt arról, mennyire kötődik a kultúránkhoz. A hatvanas években hazalátogatott a kanadai vízilabda-válogatott tagjaként, és amikor a hetvenes években az első filmjét, az Érett nők dicséretét készítette, Budapesten szerette volna leforgatni, de nem kapott engedélyt, így a főváros mását egy torontói stúdióban alkották meg. Ezt követően számos, Cannes-ban díjazott, Oscarra és Golden Globe-ra jelölt alkotáson dolgozott, és több neves rendezőt fedezett fel. Noha az életműve nagyon sokszínű, mindegyik munkáján érezhető a világra való nyitottsága. Hazánkban a Csodálatos Júlia, A napfény íze és a Hunyadi-sorozat kapcsán vált ismertté, de nemzetközileg régóta magasan jegyezett producer, Kanadában a filmszakma minden szereplője tudja a nevét. A társalapítója az Alliance Atlantisnek, amely a kanadai filmgyártás egyik óriáscége.

– Illetve ő volt a producere a fesztivál másik két díszvendégének, Atom Egoyan és David Cronenberg több kiemelkedő filmjének is. Nehéz ilyen neves rendezőket Magyarországra csábítani?

– Ez minden évben kihívás, hiszen rendkívül elfoglalt hírességekről van szó, ezért minél korábban fel kell venni velük a kapcsolatot. Robert Lantos ebben nagy segítséget nyújtott, maga kérte fel Egoyant és Cronenberget, hogy a látogatás által a magyar közönség még jobban megismerje munkásságukat. Illetve már van egy általános bizalom a fesztiválunk irányába, hiszen 2017 óta olyan művészek fordultak meg nálunk, mint Claudia Cardinale, Pierre Richard, Udo Kier, Wim Wenders, Costa-Gavras és Thierry Frémaux, a cannes-i fesztivál művészeti igazgatója. Idén egyébként Lantos mellett a szintén magyar származású Joe Eszterhas is vendégünk lesz online formában: a forgatókönyvírótól mások mellett az Elemi ösztön, a Flashdance, a clevelandi magyarokról szóló, Sylvester Stallone főszereplésével készült Ö.K.Ö.L. is terítékre kerül, a vetítések előtt meghallgathatja a közönség a videóüzenetét.