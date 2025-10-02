Bombariadó több iskolában Magyarország szomszédjában

Bombariadó volt több szerbiai iskolában: a belügyminisztérium azonnal megkezdte a diákok evakuálását, volt, ahol már be se engedték a tanárokat és a diákokat.

Bombariadó a szerbiai iskolákban (Fotó: AFP)

A Szabad Magyar Szó értesülései szerint Zentán, Szabadkán, Óbecsén, Szenttamáson, Verbászon, Adán, Bajsán, Pancsován és Magyarkanizsán is ez a helyzet, több iskola is érintett, s ott a délelőtti váltásban járó diákok számára biztosan elmarad a tanítás, de a délutáni váltás megtartása is kérdéses.

A lap azt írja, hogy

Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a Stevan Mokranjac Zeneiskolában, a Stevan Sremac Általános Iskolában, a Gimnáziumban, a Thurzó Lajos Általános Iskolában van bombariadó, Szabadkán pedig a Széchenyi István Általános Iskolában.

2023-ban országszerte szintén több iskolát érintett a bombariadó.