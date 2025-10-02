Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

MagyarkanizsaBombariadóZentaSzerbiaáltalános iskola

Bombariadó több iskolában Magyarország szomszédjában

A bejelentések szerint bombát helyeztek el Belgrád, Nis, Prijepolje, Jagodina, Novi Pazar és Vranje számos általános és középiskolájában. A rendőrség gőzerővel teszi a dolgát, az órákat elhalasztották.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 02. 10:41
Bombariadó Szerbiában, illusztráció (Fotó: AFP)
Bombariadó volt több szerbiai iskolában: a belügyminisztérium azonnal megkezdte a diákok evakuálását, volt, ahol már be se engedték a tanárokat és a diákokat. 

Bombariadó a szerbiai iskolákban (FOtó: AFP)
A Szabad Magyar Szó értesülései szerint Zentán, Szabadkán, Óbecsén, Szenttamáson, Verbászon, Adán, Bajsán, Pancsován és Magyarkanizsán is ez a helyzet, több iskola is érintett, s ott a délelőtti váltásban járó diákok számára biztosan elmarad a tanítás, de a délutáni váltás megtartása is kérdéses.

A lap azt írja, hogy 

Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a Stevan Mokranjac Zeneiskolában, a Stevan Sremac Általános Iskolában, a Gimnáziumban, a Thurzó Lajos Általános Iskolában van bombariadó, Szabadkán pedig a Széchenyi István Általános Iskolában.

2023-ban országszerte szintén több iskolát érintett a bombariadó.

Burány Hajnalka, Zenta község polgármestere ezt írta a Facebook-oldalán:

Ma reggel több községbeli iskola e-mailben kapott bombafenyegetést. Azonnal értesítették a hatóságokat, és az előírásoknak megfelelően megkezdték az épületek kiürítését. A gyerekek, pedagógusok és dolgozók biztonságban elhagyták az iskolát, jelenleg a rendőrség átvizsgálja az épületet. Kérjük a szülők türelmét és megértését, amíg a hatóságok elvégzik a szükséges intézkedéseket.

A diákok nem mehetnek az iskola udvarába sem, a tanítást pedig határozatlan ideig felfüggesztették. 

A novi pazari Bratstvo általános iskola igazgatója, Dejan Kolundzsics elmondta, hogy a bombariadóról szóló e-mailt a dolgozók az iskolába érkezésekor észlelték. Azonnal értesítették a szülőket és a diákokat, a tanítást pedig a belügyminisztérium vizsgálatának lezárásáig felfüggesztették. Ugyanezt az eljárást követték a Rifat Burdzsovics Trso Általános Iskolában is.

A Bratstvo Általános Iskola Novi Pazar legnagyobb iskolája, több mint 2000 diákkal – írja az RTS.

Borítókép: Bombariadó Szerbiában, illusztráció (Fotó: AFP)

