Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a ma esti Fradi-meccsről

Négy magyar konzul is jelen lesz a Genk–Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Belgiumban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, a meccs reggelén a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 7:51
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint háromszáz jegyet vásároltak eddig a ferencvárosi drukkerek, akiknek egy része szervezetten, autóbusszal érkezik majd a városba.

Szijjártó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)

A jegyek átvételi pontja a vendégszektor parkolójában lesz, ahol a konzul kollégáink segíteni fognak a Ferencváros szurkolóinak. A határátkelőhelyen is lesz konzul kollégánk, aki várja a szervezetten érkező szurkolókat, és őket egészen a stadionig el fogja kísérni

 – sorolta. „Összesen négy konzul teljesít majd szolgálatot a határátkelőhelyeken, a voucher átadási pontján és a stadionban magában” – tette hozzá. „Ha bármely magyar szurkolónak bármilyen ügyes-bajos dolga merül fel, vagy segítségre van szüksége, akkor a négy ott dolgozó kollégámtól tud majd segítséget kérni” – húzta alá.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy a holland–belga határátkelőhelyen is lesz konzuli jelenlét mindaddig, amíg a mérkőzést követően a szurkolók el nem hagyják az ország területét.

A konzuli szolgálat útvonaljavaslatot is készített, s a legjobb útvonal a Budapest–Bécs–Passau–Bocholt–Genk, de természetesen ezt mindenkire rábízzuk, milyen útvonalat választ

 – mondta. Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén: +32 490 01 42 87.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
 

