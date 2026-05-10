Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

Fico lépése Brüsszelben is kiverte a biztosítékot

A szlovák miniszterelnök volt idén az egyetlen az Európai Unióból, aki részt vett a győzelem napi parádén Moszkvában. Robert Fico ennek okán egyszerre néz szembe a kritikákkal Brüsszelből és saját táborából is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 13:06
Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
A szlovák miniszterelnök most azonban akár finanszírozási kockázatokkal is szembenézhet a látogatás miatt. 

Ráadásul a mostani út már saját táborán belül is kritikákat váltott ki, miután jövőre választásokat tartanak az országban. A szlovák kormányfő politikai szövetségesei ennek okán figyelmeztettek, hogy az utazás ugyan imponáló lehet, azonban könnyen elvonhatja a figyelmet a belpolitikai feladatokról. 

A moszkvai út mellett ugyanakkor Fico újabb találkozót készít elő az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. 

Emellett a szlovák kormányfő az elmúlt hetekben elvetette azokat a fenyegetéseket is, amelyeket az Oroszország elleni EU-szankciók illetve az Ukrajnának nyújtott hitel kapcsán korábban belengetett. Ettől függetlenül persze Brüsszel várhatóan nem hagyja szó nélkül a látogatást. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
