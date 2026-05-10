A szlovák miniszterelnök most azonban akár finanszírozási kockázatokkal is szembenézhet a látogatás miatt.
Fico lépése Brüsszelben is kiverte a biztosítékot
A szlovák miniszterelnök volt idén az egyetlen az Európai Unióból, aki részt vett a győzelem napi parádén Moszkvában. Robert Fico ennek okán egyszerre néz szembe a kritikákkal Brüsszelből és saját táborából is.
Ráadásul a mostani út már saját táborán belül is kritikákat váltott ki, miután jövőre választásokat tartanak az országban. A szlovák kormányfő politikai szövetségesei ennek okán figyelmeztettek, hogy az utazás ugyan imponáló lehet, azonban könnyen elvonhatja a figyelmet a belpolitikai feladatokról.
A moszkvai út mellett ugyanakkor Fico újabb találkozót készít elő az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel.
Emellett a szlovák kormányfő az elmúlt hetekben elvetette azokat a fenyegetéseket is, amelyeket az Oroszország elleni EU-szankciók illetve az Ukrajnának nyújtott hitel kapcsán korábban belengetett. Ettől függetlenül persze Brüsszel várhatóan nem hagyja szó nélkül a látogatást.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
