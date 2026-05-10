Fico lépése Brüsszelben is kiverte a biztosítékot

Ráadásul a mostani út már saját táborán belül is kritikákat váltott ki, miután jövőre választásokat tartanak az országban. A szlovák kormányfő politikai szövetségesei ennek okán figyelmeztettek, hogy az utazás ugyan imponáló lehet, azonban könnyen elvonhatja a figyelmet a belpolitikai feladatokról.

A moszkvai út mellett ugyanakkor Fico újabb találkozót készít elő az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel.

Emellett a szlovák kormányfő az elmúlt hetekben elvetette azokat a fenyegetéseket is, amelyeket az Oroszország elleni EU-szankciók illetve az Ukrajnának nyújtott hitel kapcsán korábban belengetett. Ettől függetlenül persze Brüsszel várhatóan nem hagyja szó nélkül a látogatást.

