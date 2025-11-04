Feljelentik Dobrev Klárát + videó

– Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen – jelentette ki Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán azt is elmondta, hogy a DK elnökét legutóbbi „hazug és aljas” vádjai miatt jelenti fel.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Dobrev Klára így vádolja a minisztert: „hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Válaszokat követelünk Hankó Balázstól”.

Ezt az aljas vádat visszautasítom. Állj és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen

– jelentette ki Hankó Balázs. Hozzátette: kíváncsian várja, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e.