Dobrev KláraDKHankó Balázs

Feljelentik Dobrev Klárát + videó

A DK elnöke ismét alaptalanul vádaskodott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 13:37
Fotó: MTI/Soós Lajos
– Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen – jelentette ki Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán azt is elmondta, hogy a DK elnökét legutóbbi „hazug és aljas” vádjai miatt jelenti fel.

Budapest, 2025. szeptember 6. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Dobrev Klára így vádolja a minisztert: „hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Válaszokat követelünk Hankó Balázstól”. 

Ezt az aljas vádat visszautasítom. Állj és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen

– jelentette ki Hankó Balázs. Hozzátette: kíváncsian várja, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e.


Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

