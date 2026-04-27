Baloldali szélsőségesség: riadót fújtak Németországban, nagy a baj

Hosszú időn keresztül a politikai elit és a médiavilág hajlamos volt szemet hunyni a baloldali szélsőségesség problémája felett. Miközben a nyilvánosságot szinte kizárólag a jobboldali fenyegetésről szóló narratívák uralták, mára egyre világosabbá válik: a ténylegesen erősödő kockázat a baloldali radikalizmus térnyerésében rejlik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 27. 8:46
A vádlott, Maja T. (R) német antifasiszta aktivista 2026. február 4-én érkezik a budapesti tárgyalóterembe Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az eltérő politikai véleményeket egyre kevésbé vitában, sokkal inkább fizikai erőszakkal próbálják elhallgattatni. A nagyvárosok utcáin mindennapossá váltak az autógyújtogatások és rongálások, de a tendencia túlmutat az anyagi károkon: egyre gyakoribbak a személy elleni támadások is.

A baloldali szélsőség egyre inkább teret nyer

A német hatóságok is kénytelenek voltak reagálni. A baloldali indíttatású bűncselekmények száma egy év alatt 35 százalékkal nőtt, az erőszakos cselekményeké pedig 43 százalékkal. Ez már nem elhanyagolható jelenség, hanem komoly biztonsági kockázat.

Különösen aggasztó a helyzet Bajorországban, ahol egyes adatok szerint akár 350 százalékos növekedést is mértek a baloldali erőszak terén. A tartományban az összes szélsőséges indíttatású erőszakos cselekmény több mint fele ebből a körből származik. Hasonlóan kedvezőtlen folyamatok figyelhetők meg Észak-Rajna–Vesztfáliában is.

A félrenézés visszaüt

Szakértők szerint a jelenlegi helyzet részben a korábbi elnéző hozzáállás következménye. A baloldali radikalizmust sokáig bagatellizálták, sőt bizonyos körökben relativizálták is. Ez a hozzáállás most visszaütni látszik.

További aggodalomra ad okot, hogy egyes elemzések szerint bizonyos baloldali csoportok és radikális iszlamista körök között ideológiai és taktikai együttműködés is kialakulhat. A közös ellenségkép – a nyugati rendszer elutasítása – olyan kapcsot jelenthet, amely hosszabb távon még súlyosabb következményekkel járhat.

05 March 2026, Hamburg: Members of left-wing groups and the Antifa scene demonstrate in front of the criminal court building where the trial against the extreme right-wing terrorist group "Letzte Verteidigungswelle" (Last Wave of Defense) begins. Most of the accused, some of whom are very young, are said to be members of a domestic terrorist organization and are charged with attempted murder, conspiracy to commit murder and grievous bodily harm. Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Baloldali csoportok és az Antifa tagjai tüntetnek Hamburgban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt)

A történelmi párhuzamok sem megnyugtatók. A múltban már volt példa arra, hogy szélsőséges baloldali és közel-keleti radikális csoportok együttműködtek. A mostani folyamatok sokak szerint ennek egy újabb, modern kori változatát vetítik előre.

Mindezek fényében egyre többen figyelmeztetnek: a baloldali szélsőségesség többé nem tekinthető periférikus jelenségnek. Ha a döntéshozók nem reagálnak időben és határozottan, a jelenlegi trendek súlyos következményekkel járhatnak Németország és egész Európa biztonságára nézve.

Borítókép: A vádlott, Maja T. (R) német antifasiszta aktivista 2026. február 4-én érkezik a budapesti tárgyalóterembe (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

