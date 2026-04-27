Baloldali szélsőségesség: riadót fújtak Németországban, nagy a baj

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az eltérő politikai véleményeket egyre kevésbé vitában, sokkal inkább fizikai erőszakkal próbálják elhallgattatni. A nagyvárosok utcáin mindennapossá váltak az autógyújtogatások és rongálások, de a tendencia túlmutat az anyagi károkon: egyre gyakoribbak a személy elleni támadások is.
A baloldali szélsőség egyre inkább teret nyer
A német hatóságok is kénytelenek voltak reagálni. A baloldali indíttatású bűncselekmények száma egy év alatt 35 százalékkal nőtt, az erőszakos cselekményeké pedig 43 százalékkal. Ez már nem elhanyagolható jelenség, hanem komoly biztonsági kockázat.
Különösen aggasztó a helyzet Bajorországban, ahol egyes adatok szerint akár 350 százalékos növekedést is mértek a baloldali erőszak terén. A tartományban az összes szélsőséges indíttatású erőszakos cselekmény több mint fele ebből a körből származik. Hasonlóan kedvezőtlen folyamatok figyelhetők meg Észak-Rajna–Vesztfáliában is.
