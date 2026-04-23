Putyin gazdagjai: ők uralják Oroszországot – és ennyi pénzük van

Hiába a szankciók és a feszült gazdasági helyzet, Oroszországban a leggazdagabb üzletemberek vagyona rekordokat dönt. A Forbes friss listája nemcsak azt mutatja meg, kik állnak a csúcson, hanem azt is, hogy a gazdasági nehézségek ellenére tovább nőtt a leggazdagabbak vagyona.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 9:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első helyen Alekszej Mordasov végzett. A Szeversztal igazgatótanácsának elnöke és fő részvényese jelentős előnnyel előzte meg versenytársait, nettó vagyona 37 milliárd dollárra (mintegy 13 300 milliárd forint) emelkedett.

A második helyen Vlagyimir Potanin áll. A Norilsk Nickel elnökének és az Interros vezetőjének vagyonát szakértők 29,7 milliárd dollárra (mintegy 10 700 milliárd forint) becsülik.

A harmadik helyet a Lukoil alapítója, Vagit Alekperov foglalja el. Nettó vagyona szintén 29,7 milliárd dollár, amellyel az ország leggazdagabbjai közé tartozik.
Az öt leggazdagabb orosz között szerepel még Leonyid Mihelszon és családja, akik a Novatek vezetéséhez köthetők, valamint Szulejman Kerimov és közeli munkatársai. Vagyonukat rendre 28,3 (mintegy 10 200 milliárd forint), illetve 25,7 milliárd dollárra (mintegy 9 300 milliárd forint) becsülik.

Az elemzők szerint a listán szereplők összvagyona jelentősen növekedett. 

A rekordméretű vagyon az ország legnagyobb vállalatainak ellenálló képességét jelzi a jelenlegi gazdasági környezetben. Számos üzletember aktívan támogatja a kormányt. Nemrég, egy Vlagyimir Putyin orosz elnök és a vállalkozók közötti találkozón, az RSPP kongresszusán bejelentették, hogy 430 milliárd rubelt (mintegy 1700 milliárd forint) különítenek el az orosz gazdaság fejlesztésére.

A kezdeményezést Szulejman Kerimov indította, és támogatását fejezte ki Oleg Gyeripaszka, valamint Vlagyimir Potanin is.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
